Los Jaivas, Fabiana Cantilo y Saiko son parte de la programación de agosto en el Teatro Municipal de Viña del Mar

La cartelera también incluye los conciertos Candlelight, de la Orquesta Marga Marga, de la Sinfónica Juvenil Nacional y Disney Sinfónico.
Una variedad de espectáculos de gran categoría para toda la familia ofrece este mes de agosto el Teatro Municipal de Viña del Mar, en los que destacan dos conciertos acústicos del conjunto Los Jaivas, la rockera argentina Fabiana Cantilo y el grupo Saiko, junto a importantes obras de teatro.
La directora del recinto, Vanessa Grondona, señaló que “queremos reafirmar nuestro compromiso desde el Teatro Municipal con una programación diversa, inclusiva y de excelencia. Nos llena de orgullo ser anfitriones de un espacio donde convergen grandes figuras de la música, la danza y las artes escénicas, junto a propuestas emergentes y actividades familiares. Esa mezcla es la que queremos seguir fortaleciendo: un teatro abierto a todas y todos, donde cada mes sea una invitación a vivir la cultura desde distintas miradas y emociones".
Los Jaivas se presentarán el 15 y 16 de agosto, a las 20:00 horas, en la misma fecha y escenario en que debutaron hace 62 años y en el marco de su gira nacional. La banda, que tendrá artistas invitados, ofrecerá un repertorio con temas en formato acústico con instrumentos poco habituales o creados por el grupo para la ocasión, en una escenografía de ambiente familiar (venta de entradas a través de www.puntoticket.com).
Por su parte, la ícono argentina femenina del rock, Fabiana Cantilo, celebra 40 años de trayectoria el viernes 22 de agosto, a las 20:00 horas, con un trío sinfónico lleno de energía, emoción y clásicos reversionados para fanáticos de todas las generaciones (venta entradas en www.passline.com).
También dentro de su gira nacional para celebrar 25 años de carrera, la banda Saiko, liderada por Denise Malebrán y Luciano Rojas, entregará lo mejor de su repertorio en un concierto que busca unir generaciones, el sábado 30 de agosto a las 20:30 horas (venta de entradas en www.ticketpro.cl).
CONCIERTOS CLÁSICOS Y DE CINE
El viernes 8, a las 18:00 horas, para los más pequeños en el contexto del 17° aniversario del Museo Artequin y del Mes de la Niñez se presenta la banda de música infantil “Otra, otra” de Elisa Zuleta, que integran Juan Pablo Ortega, Gabriel Donoso, Felipe Contador, Josefina Yáñez, Amparo Palacios y Victoria de Gregorio (actividad gratuita con inscripción previa).
La programación también considera el concierto “Disney Sinfónico magia y fantasía” de la Orquesta ProArte que se realiza el domingo 10 de agosto, a las 18:00 horas. Un viaje musical por los mundos más amados y épicos del cine (venta de entradas en www.passline.com).
En tanto, el martes 12, a las 19:00 horas, se presenta el Orfeón Nacional de Carabineros de Chile en una actividad gratuita con inscripción previa.
En el marco del convenio del Municipio de Viña del Mar con la Universidad de Valparaíso, el miércoles 13 de agosto, a las 19:00 horas, se inaugurará la IX Temporada de Conciertos Orquestas Juveniles, con una presentación de la Orquesta Pública Estudiantil de Valparaíso (Opeval) que dirige Francisco Villalobos (actividad gratuita con inscripción previa).
El jueves 21 de agosto, a las 19:00 horas, con motivo de la celebración del Día Nacional del Canto Coral, se realizará el evento “El día que nos une”, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con la participación de los coros: Cámara PUCV, Colegio Miguel de Unamuno, Valparaíso Vivo y Cámara de Viña Del Mar (actividad gratuita con inscripción previa).
En tanto, el sábado 23 de agosto, a las 19:00 horas, la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional realizará el concierto “Los Planetas", bajo la dirección de Emmanuel Siffert, titular de la Orquesta de Cámara de Chile, con obras de Leny Alexander, Félix Mendelssohn y Gustave Holst (actividad gratuita con inscripción previa).
Un clásico del Teatro es Candlelight, que el domingo 24 ofrecerá el concierto “Queen v/s Abba” a las 18:00 horas y “Las cuatro estaciones de Vivaldi” a las 20:30 horas (venta entradas www.feverup.com).
Por su parte, el miércoles 27, a las 19:00 horas la Banda de Conciertos de Valparaíso ofrece “10 años, un viaje”, con música sinfónica, del cine, moderna y popular, bajo la dirección del maestro invitado Carl Hammond (actividad gratuita con inscripción previa).
Y el jueves 28, a las 19:00, la Orquesta Marga que dirige José Luis Recart regresa al escenario viñamarino, con un concierto imperdible (actividad gratuita con inscripción previa).
TEATRO
Las artes escénicas se harán presente con tres obras de teatro. Este jueves 7 de agosto, a las 20:00 horas, las actrices Elisa Zulueta y Paloma Salas, revivieron su podcast “Expertos en nada”.
Del Teatro a Mil es el montaje “La persona deprimida” de David Foster que se presenta el sábado 9 de agosto a las 19:00 horas. Un monólogo descarnado pero a la vez íntimo, cercano y con humor sobre la depresión que interpreta Amparo Noguera bajo la dirección de Daniel Veronese (venta de entradas en www.ticketplus.cl).
Para finalizar los espectáculos de agosto, el domingo 31, a las 18:00 horas, se presenta la postergada función de julio de la obra “Aquí me bajo yo”. El montaje trata sobre el encuentro de tres generaciones tras el deterioro de la salud del patriarca y reflexiona sobre los derechos de las personas mayores en decidir sobre su vida. Escrita y dirigida por Elena Muñoz, cuenta con las actuaciones de Jaime Vadell, Milena Bastidas y Rodrigo Bastidas (+14 años, entradas en www.passline.com).
La inscripción previa se realiza en www.teatromunivina.cl y se libera una semana antes del evento.
PURANOTICIA