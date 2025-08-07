Los Jaivas, Fabiana Cantilo y Saiko son parte de la programación de agosto en el Teatro Municipal de Viña del Mar

Una variedad de espectáculos de gran categoría para toda la familia ofrece este mes de agosto el Teatro Municipal de Viña del Mar, en los que destacan dos conciertos acústicos del conjunto Los Jaivas, la rockera argentina Fabiana Cantilo y el grupo Saiko, junto a importantes obras de teatro.

La directora del recinto, Vanessa Grondona, señaló que “queremos reafirmar nuestro compromiso desde el Teatro Municipal con una programación diversa, inclusiva y de excelencia. Nos llena de orgullo ser anfitriones de un espacio donde convergen grandes figuras de la música, la danza y las artes escénicas, junto a propuestas emergentes y actividades familiares. Esa mezcla es la que queremos seguir fortaleciendo: un teatro abierto a todas y todos, donde cada mes sea una invitación a vivir la cultura desde distintas miradas y emociones".

Los Jaivas se presentarán el 15 y 16 de agosto, a las 20:00 horas, en la misma fecha y escenario en que debutaron hace 62 años y en el marco de su gira nacional. La banda, que tendrá artistas invitados, ofrecerá un repertorio con temas en formato acústico con instrumentos poco habituales o creados por el grupo para la ocasión, en una escenografía de ambiente familiar (venta de entradas a través de www.puntoticket.com).

Por su parte, la ícono argentina femenina del rock, Fabiana Cantilo, celebra 40 años de trayectoria el viernes 22 de agosto, a las 20:00 horas, con un trío sinfónico lleno de energía, emoción y clásicos reversionados para fanáticos de todas las generaciones (venta entradas en www.passline.com).

También dentro de su gira nacional para celebrar 25 años de carrera, la banda Saiko, liderada por Denise Malebrán y Luciano Rojas, entregará lo mejor de su repertorio en un concierto que busca unir generaciones, el sábado 30 de agosto a las 20:30 horas (venta de entradas en www.ticketpro.cl).