Polémica en Quillota: Óscar Calderón, Luis Mella y Regina Brito se enfrentan por deuda municipal en el área de la Salud

Tensa fue la última sesión del Concejo Municipal de Quillota, instancia donde el alcalde Luis Mella dio a conocer una millonaria deuda que posee el Departamento de Salud Municipal, la superaría los mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000).

La autoridad comunal explicó que este monto incluye la deuda flotante, de arriendos, programas y el no pago de más de 500 millones de pesos en facturas a la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), correspondientes a octubre, noviembre y diciembre del año pasado, situación que recién fue informada a inicios de este 2025.

Considerando que esta millonaria deuda denunciada se arrastra de la gestión de su antecesor, Óscar Calderón, el alcalde Luis Mella anunció ante el Concejo Municipal que presentará todos los antecedentes ante la Contraloría General de la República para que determine las respectivas responsabilidades que se puedan encontrar.

Pero eso no es todo, pues también se comunicó que tanto el director del Departamento de Salud, Víctor Alvarado; como el jefe de Finanzas de dicha unidad, Mauricio Carvajal, fueron apartados de sus cargos mientras se lleva a cabo un sumario.

El escándalo aumentó luego que Mella confesara a los ediles que la deuda de $1.500 millones no estaba incluida en los registros que entregó la administración del ex alcalde Calderón, situación que calificó de "muy grave", precisando que ésta correspondía a facturas de varios años sin incorporarse a la contabilidad como deuda.

EL "MEA CULPA" DE CALDERÓN

Frente a estas acusaciones, Óscar Calderón rompió el silencio y señaló en sus redes sociales que "me veo en la necesidad de aclarar algunos puntos, puesto que se está interpelando directamente a nuestra gestión y al trabajo del equipo, con tergiversaciones y manipulaciones de la verdad, equipo que no hizo nada más que intentar resolver los problemas que se arrastraban en años de gestiones anteriores".

"Claramente, entre la gestión liderada por Mella y posteriormente por Calderón, existen muchas diferencias, es un tema de estilo de trabajo y también personal. Y ahora, pensando, creo que fue un error de mi parte el no transparentar a la comunidad la situación en la cual recibo el Municipio en julio del año 2021, y en particular no exponer la situación financiera con la que me encontré", prosiguió.

Calderón continuó su declaración indicando que "el año 2016, el Departamento de Salud tenía un presupuesto de casi $9 mil millones, hoy su presupuesto se ha incrementado, superando los $25 mil millones. Entre los años 2016 y 2021 se comprometieron recursos a Salud, aprobados por el Concejo Municipal, que nunca fueron traspasados al 100%, generando un déficit presupuestario de casi $2 mil millones. Solo el año 2023 y 2024, nuestra gestión logra traspasar el 100% del compromiso, situación que nunca ocurrió en la gestión anterior. Entonces puedo pensar, sin temor a equivocarme, que el origen de la deuda es previo a mi gestión".

El ex Alcalde de Quillota recordó que la Directora de Finanzas del Departamento de Salud (quien actualmente ocupa el mismo cargo), en los años 2021- 2022 (a meses de asumir el Municipio), informaba una deuda de $976 millones. "Entonces, con menos presupuesto, con una deuda de $1.000 millones, y con un traspaso incompleto de recursos necesarios para el funcionamiento del Departamento de Salud, es imposible pensar que el déficit no era estructural. Entonces lo que hicimos fue trabajar para aumentar el presupuesto, para aumentar y cumplir los montos de traspaso de recursos –aprobados por el Concejo Municipal– y disminuir la deuda, cuestión que cumplimos, con datos objetivos, y que están a la vista de quien quiera conocerlos".

"Hoy lamento tanto no haber informado a la comunidad el estado financiero y presupuestario del Municipio al tomar el mando, pues claramente hoy la gestión del alcalde Mella utiliza aquello para provocar un velo de duda en mi gestión. Si pudiera volver atrás quizás actuaría de la misma manera, pues la relación que teníamos era distinta, basada en colaboración y confianza, que con el tiempo cambio. Hubiese esperado, al momento de asumir como Alcalde, que quien entregaba el cargo, informará trasparentemente los antecedentes de una deuda que se origina el año 2018, o que al momento de que el Sr. Mella asume como funcionario municipal de salud en mi gestión, lo hubiese hecho presente", expresó Óscar Calderón ante el escándalo en Quillota.

TENSIÓN POR AUDITORÍA

Por último, subrayó que "lo más razonable, transparente y justo es que se promueva una auditoría a la gestión del último periodo de Luis Mella y una auditoría a la gestión de Oscar Calderón, y que se comparen y compartan sus resultados".

Y en efecto, esta postura fue compartida por la concejala Regina Brito, quien solicitó ante el Concejo Municipal que se lleve a cabo una auditoría a los últimos dos periodos de gestión, es decir, los cuatro últimos años de Luis Mella como Alcalde (2016-2021) y los tres años y medio que alcanzó a estar Óscar Calderón (2021-2024).

Esta solicitud generó el enfado del popular médico Luis Mella, quien le pidió a la edil de Renovación Nacional (RN) "no politizar el debate", agregando que "te identificaste como una persona de derecha, te marginaste, hablaste de un lote y eso es politizar el debate. Quiero reiterar que no tengo ningun problema que se haga una auditoría. Es más, yo mismo les pido, señores concejales, que tomen el acuerdo y que lo hagan por ocho años, pero ya basta porque tú politizaste también este comentario al hablar que aquí hay un lote, que son los mismos, y poco menos que sembrando dudas".

Finalmente, la concejala Brito planteó que "nunca he pensado que al solicitar una auditoría para su último periodo usted se vaya a ofender o tenga algo que ocultar. Y lo he dicho muchas veces, lo dije cuando lo pedí en la administración anterior. Yo no creo que vayamos a encontrar algo sospechoso ni nada, yo lo que quiero es que lo hagamos como una señal de transparencia, así como ahora quiero que lo hagamos de los dos periodos, pero es por una señal de transparencia y una suerte de brújula que nos dará información que no se nos dio y que se nos debería haber dado porque era un acuerdo de Concejo. Yo creo que no nos debemos ofender porque uno como Concejal pide una auditoría, porque es señal de transparencia".

PURANOTICIA