Polémica en Quillota: Concejo Municipal modifica el presupuesto para comprarles iPhone 17 a concejala Brito y a Prensa

Quillota continúa profundamente conmocionada tras el triple homicidio registrado la madrugada del miércoles 12 de noviembre en la población Ríos de Chile, donde un grupo de sujetos irrumpió violentamente en un departamento y abrió fuego contra quienes participaban de una fiesta. El ataque dejó a tres personas fallecidas –dos en el lugar y una en el hospital– y mantuvo en vilo a la comunidad, que aún intenta procesar un hecho asociado un ajuste de cuentas entre bandas vinculadas al tráfico de drogas.

Esto generó que las autoridades de Gobierno, de Carabineros y la Policía de Investigaciones tomaran acciones urgentes con miras a devolverle la sensación de seguridad a esta golpeada comuna, la cual fue incluida al plan «Calles sin Violencia» para actuar de mejor manera ante eventuales casos similares, pero también para generar más patrullajes terrestres y aéreos, y reforzar las medidas, incluyendo el declarar "de alto riesgo" el funeral de dos de los asesinados en aquel inmueble.

Pero en paralelo a este clima de inquietud y extrema preocupación, el Concejo Municipal de Quillota aprobó por unanimidad una modificación presupuestaria destinada a la compra de dos teléfonos Apple iPhone 17 Pro Max. La decisión fue visada durante la sesión de este jueves 13 de noviembre en la casa edilicia, dejando entrever las prioridades administrativas que el cuerpo colegiado mantiene mientras la ciudad sigue marcada por uno de los episodios más violentos del último tiempo.

La moción fue presentada por el concejal Mauricio Ávila, quien ejerció como presidente del Concejo Municipal ante la ausencia del alcalde Luis Mella. El edil se dirigió a sus pares planteándoles una "solicitud de una modificación presupuestaria por ajuste de gastos de parte de la Dirección de Administración y Finanzas, por $3.503.246".

Luego, desde la unidad mencionada señalaron que se trataba de una modificación al memo Nº49 por ajuste de gastos, saldos de la cuenta Activos No Financieros, con el objetivo de "aumentar el presupuesto para la compra de equipos comunicacionales a la misma cuenta 2999 de Otros Activos No Financieros, por $3.503.246".

A favor de la solicitud votaron los concejales Karen Madrid, José Antonio Rebolar, Carlos Pacheco, Benjamín Canelo, Eduardo Ormazabal, Mauricio Ávila y Daniela Meriño, quien aprovechó la instancia de votación para preguntarle a la Dirección de Administración y Finanzas cuáles y cuántos eran los equipos que se iban a comprar.

La respuesta fue que se trataba de "dos equipos celulares, iPhone 17 Pro Max, que se solicitaron. Uno es para la concejala Regina Brito y otro es para la unidad de prensa". La respuesta dejó mudos a los concejales, quienes se miraron unos a otros buscando alguna explicación posible. "No voy a emitir comentarios", dijeron.

Puranoticia.cl tomó contacto con la concejala Regina Brito para conocer su opinión frente a la modificación presupuestaria aprobada para comprarle un teléfono celular de último modelo, sin embargo la edil de Renovación Nacional no quiso referirse al tema.

Luego de esta insólita votación y del silencio de la concejala beneficiada con la modificación presupuestaria, la adquisición seguirá su curso administrativo mientras la ciudad intenta recomponerse tras el violento crimen que remeció a sus habitantes. Así, el contraste entre la urgencia social instalada en Quillota y las decisiones tomadas en el Concejo Municipal vuelve a quedar expuesto en una semana marcada por el impacto.

