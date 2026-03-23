Polémica en El Olivar: vecinos desmienten al ministro Poduje y aseguran que empresa cuestionada fue elegida por ellos mismos

La polémica por el lento avance en la reconstrucción del sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, sumó un nuevo capítulo, luego que vecinos salieran a desmentir los cuestionamientos realizados por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien anunció una investigación y eventuales acciones por irregularidades.

Las declaraciones del secretario de Estado se produjeron tras una visita a la zona, donde apuntó a obras con escaso avance, empresas sin trabajadores y posibles incumplimientos, en un contexto que incluso podría escalar a comisión investigadora.

"Lamentablemente debo anunciarles que vamos a iniciar una investigación con Fiscalía interna del Minvu por la situación del lento avance de la reconstrucción en El Olivar, la situación de empresas que no están rindiendo y que no han sido multadas ni tienen trabajadores. He hecho dos visitas a terreno y me he encontrado con la obra pasiva o poca gente. Vamos a tomar las medidas más duras que sean necesarias. Si es necesario iniciar una comisión investigadora (en la Cámara de Diputadas y Diputados) la vamos a iniciar. Acá tiene que haber responsables", señaló.

Sin embargo, a pesar de estas palabras expresadas por el sucesor de Carlos Montes, residentes de El Olivar entregaron una versión distinta, defendiendo el proceso de reconstrucción y, en particular, la elección de la empresa a cargo de las obras.

"Quiero que quede claro que estas casas no fueron impuestas. Nosotros elegimos a esta constructora porque son mucho mejor de lo que teníamos, son mucho más grandes, es otra tecnología. Eso que quede claro", señalaron vecinos viñamarinos, descartando que haya existido una designación arbitraria de la firma cuestionada.

En esa línea, también apuntaron a un problema de comunicación en el origen de la controversia, asegurando que intentaron transmitir su versión directamente a Poduje. “Ese malentendido fue lo que traté de explicarlo al ministro, pero él está cegado con lo que algunos representantes de otras juntas de vecinos le dijeron. Entonces le dije que era revisar papeles, era juntarse con la constructora”, afirmaron.

Desde la empresa involucrada, en tanto, también bajaron el tono a la polémica, asegurando que la situación responde a una confusión. "Les quiero transmitir tranquilidad. De hecho, ya en la oficina del Serviu me quedó más o menos clara la película. Aquí hay un malentendido", indicaron desde la firma cuestionada.

Asimismo, sostuvieron que han cumplido con los procedimientos establecidos: “Eso fue justamente lo que hicimos. Nosotros hicimos todo”.

Por su parte, desde el ámbito técnico, el encargado de la oficina de obras explicó que durante las instancias de revisión se abordaron distintos aspectos del proyecto. “Hablamos de la realidad de los procesos constructivos, avance de las obras, contratos, marcos financieros, marcos legales, garantías”, detalló.

De esta manera, mientras desde el Gobierno se anuncian eventuales medidas y se elevan las críticas por el estado de la reconstrucción, desde el propio territorio emergen versiones que contradicen parte de ese diagnóstico, instalando un nuevo foco de tensión en torno a uno de los procesos más sensibles en Viña del Mar.

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