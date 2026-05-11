Polémica en cerro Concepción de Valparaíso: ¿por qué la nueva plaza Los Inmigrantes cierra sus puertas al caer la tarde?

Puranoticia.cl conversó con vecinos del sector y con la administración municipal porteña tras las denuncias por el cierre anticipado del espacio público mediante rejas y candados, acción ejecutada a pocos días de su inauguración, llevada a cabo el 27 de abril pasado.
A menos de un mes de su apertura el pasado 27 de abril, la plaza Los Inmigrantes se encuentra en el centro del debate vecinal en Valparaíso
Gagliardo enfatizó la necesidad de proteger la zona debido a los riesgos del terreno, señalando que “nosotros pedimos de un principio (...) que la plaza fuera cerrada (...) a raíz de que a este sitio de orillazo se veía mucha juventud en las noches y en la madrugada (...) han habido, más o menos, 10 fallecidos, jóvenes que cayeron por la altura”.
El principal argumento para el uso de candados es la protección de la inversión realizada por el Gobierno Regional y la Municipalidad
Sin embargo, esta visión contrasta con la de otros residentes. Un vecino del sector expresó a Puranoticia.cl su disconformidad, manifestando que “la plaza tiene un horario, cosa muy atípica para un espacio público, considerando el lugar que es muy turístico (...) lo que nos dicen es que en la tarde se cierra la plaza y no puede acceder nadie, siendo que es un bien público y debería estar abierto durante todo el día y noche”
Por su parte, Joel Díaz, también vecino, añadió que aunque no lo ha comprobado personalmente, entiende que el cierre se debe a que “todo lo vandalizan, lo rayan, lo destrozan”
Por su parte, Iván Vuskovic, vecino que vive a pasos de la plaza, aclaró que los cierres irregulares del inicio se debieron a la falta de definición administrativa y no a una política de clausura arbitraria, ya que “los primeros 15 días no la abrieron, o sea, se inauguró y se mantuvo cerrada mientras se resolvía quién iba a abrir y quién iba a cerrarla (...) ahora ya está regularizado”.
Desde la Municipalidad de Valparaíso, aclararon que el horario de funcionamiento (09:00 a 19:00 horas) responde a la temporada de invierno y a un trabajo colaborativo con la Junta de Vecinos N°28 para prevenir incivilidades. Desde el 8 de mayo, el municipio asumió oficialmente la apertura y cierre del recinto para dar cumplimiento a lo acordado.
En su declaración, la casa consistorial detalló que “con la Junta de Vecinos N°28 del cerro Concepción hemos establecido un trabajo colaborativo para el resguardo y cuidado de la plaza Los Inmigrantes (...) se acordó implementar un horario de funcionamiento durante la temporada de invierno”.
Enzo Gagliardo respaldó esta gestión, señalando que el cierre busca garantizar el descanso de los vecinos frente a ruidos molestos y delincuencia:
“El acuerdo lo pidió la directiva de la Junta de Vecinos porque no queríamos que esto, en las noches (...) llegue gente con parlantes y celebran hasta cumpleaños, y la gente (...) no podía dormir”
Finalmente, ante las quejas por la restricción, el dirigente vecinal fue enfático: “Ya no tienen nada que quejarse, sencillamente lo que tienen que hacer es venir a disfrutar de esto y entender que es desde las 9 hasta las 19 horas”
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