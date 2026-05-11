Polémica en cerro Concepción de Valparaíso: ¿por qué la nueva plaza Los Inmigrantes cierra sus puertas al caer la tarde?

Puranoticia.cl conversó con vecinos del sector y con la administración municipal porteña tras las denuncias por el cierre anticipado del espacio público mediante rejas y candados, acción ejecutada a pocos días de su inauguración, llevada a cabo el 27 de abril pasado.