Poduje defendió demoliciones en El Olivar y apuntó a graves fallas estructurales

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó este sábado el inicio de las demoliciones de viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar, en medio del proceso de reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la zona.

La autoridad aseguró que gran parte de las familias afectadas ha comprendido la necesidad de derribar las viviendas, luego de que distintos informes detectaran graves problemas estructurales y deficiencias en la resistencia al fuego.

“Nosotros entendemos el dolor de la familia. Esta fue una reconstrucción desastrosa que nosotros heredamos, dos años donde no se avanzó nada y el poco avance que había se hizo con materiales con los problemas que ya he señalado. Por lo tanto, estamos trabajando con las familias y explicándoles uno a uno los casos para que puedan entender. La mayoría lo ha aceptado y lo importante ahora es que partamos con su obra definitiva y que sean casas de calidad”, afirmó.

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmaron que son 170 las casas vinculadas a la constructora San Sebastián que deberán ser demolidas debido a fallas consideradas graves. Solo seis casos corresponden a propietarios que han rechazado la medida y presentaron recursos de protección.

Respecto a las razones técnicas detrás de la decisión, Poduje explicó que se realizaron distintos estudios para evaluar el estado de las viviendas.

“Lo que hemos hecho acá es detectar una falencia gracias a la investigación que se hizo de los daños estructurales y de resistencia al fuego que tenía esta vivienda, se hicieron tres informes independientes en la Universidad de Chile y ayer iniciamos las demoliciones. Las demoliciones se han dado muy rápido porque las viviendas fueron construidas con material muy ligero y de forma muy deficiente, entonces la misma empresa que están demoliendo ya están reconstruyendo”, señaló a Mega.

El ministro también apuntó contra la empresa responsable de las construcciones, acusando incumplimientos y asegurando que el Gobierno ya presentó acciones judiciales.

“Lo que pasa que nunca han estado, la empresa constructora que construyó con fallas estructurales, que incumplieron normas de incendio, que usaron materiales no calificados. Esa empresa ha mentido. Nosotros tenemos cuatro querellas presentadas contra de ellos y obviamente ha tratado de salvar su responsabilidad”, sostuvo.

Finalmente, la autoridad recalcó que el actual proceso se desarrolla con las autorizaciones correspondientes y en coordinación con el municipio de Viña del Mar, enfatizando que las viviendas dañadas no pueden ser entregadas a las familias en esas condiciones.

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