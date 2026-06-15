En prisión preventiva quedó sujeto por dos violentos robos en sector Bellavista de San Antonio

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos San Antonio (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un hombre mayor de edad, de nacionalidad chilena por su participación en un delito de robo con violencia ocurrido el pasado 25 de mayo en el sector Bellavista de esa comuna, en donde el imputado ingresó mediante escalamiento a un domicilio particular y, al ser sorprendido por sus residentes, agredió violentamente a una mujer, provocándole lesiones de carácter grave, para posteriormente sustraer dinero en efectivo y darse a la fuga.

Como resultado del trabajo de análisis criminal, inteligencia policial y levantamiento de evidencias efectuado por los oficiales de la Biro, se logró individualizar y posicionar al imputado en el sitio del suceso, reuniendo los antecedentes suficientes para que el Ministerio Público gestionara la respectiva orden de detención, que fue materializada con posterioridad.

Mientras se desarrollaba el procedimiento de captura, los detectives recepcionaron una segunda denuncia por un robo en lugar habitado ocurrido durante la madrugada en el mismo sector, logrando encontrar las especies sustraídas en poder del detenido, las que fueron reconocidas por la víctima.

Debido a esto, el imputado fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de San Antonio para su respectivo control de detención y formalización en donde quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva mientras dure la investigación.

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