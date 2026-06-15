Valparaíso abre convocatoria para seleccionar 100 obras de la XIII Bienal Internacional de Artes

La Municipalidad de Valparaíso abrió oficialmente la convocatoria pública para participar en la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso (BIAV), uno de los encuentros de artes de la visualidad más emblemáticos del país y una de las iniciativas culturales más relevantes impulsadas desde un gobierno local.

La convocatoria, que permanecerá abierta entre el 15 de junio y el 23 de agosto de 2026, permitirá seleccionar hasta 100 obras que formarán parte de la programación de la Bienal, instancia que volverá a posicionar a Valparaíso como un punto de encuentro para la creación contemporánea, el pensamiento crítico y el diálogo entre arte, territorio y ciudadanía.

La alcaldesa Camila Nieto indicó que “estamos muy contentas de comentarles que la decimotercera versión de la Bienal Internacional de Artes se realiza acá en Valparaíso. El día de hoy, hemos lanzado nuestras bases, así que todas las personas que trabajan en las artes de la visualidad pueden buscar las bases en la página web que tenemos de la Bienal de Artes. Este año, queremos que no sea una actividad encapsulada entre los creadores, sino que sea compartida con las personas de Valparaíso y se pueda ver también en el espacio público. Esperamos vestir la ciudad con la Bienal, cuyas primeras exposiciones comienzan en septiembre y van a durar hasta febrero del 2027”.

Rocío Douglas, directora ejecutiva de la Bienal de Artes de Valparaíso aseveró que “es un momento muy importante, porque marca el punto de inicio de la Bienal, que es algo que hemos venido trabajando hace tiempo, pero hoy se hace público. Este concurso es abierto a todas las personas que residan en el territorio nacional y que tengan RUT activo. Se seleccionarán 100 obras de arte vinculadas a las artes de la visualidad, para ser exhibidas en tres espacios de nuestra ciudad. Este concurso va a estar abierto desde el día de hoy hasta agosto. Después, durante septiembre, se hace el proceso de selección de estas 100 obras, las que serán exhibidas durante octubre y noviembre en la Galería Municipal, en el Baburizza y en el Mercado, distribuidas según obras de pequeño formato, mediano formato y gran formato”.

Por su parte, la seremi de las Culturas, Catalina Dib señaló que “sabemos de ciudades como Venecia y Sao Paulo, que son íconos por sus Bienales, que transforman su vida cultural en esos momentos. Creo que para Valparaíso podemos esperar eso si seguimos trabajando en conjunto, porque, además, creo que también esa es otra clave de la Bienal, que tiene un largo plazo muy importante, que puede seguir posicionando a Valparaíso como el centro de la cultura a nivel nacional y latinoamericana”.

XIII BIAV

Organizada por la Municipalidad de Valparaíso, la XIII BIAV se desarrollará entre octubre de 2026 y febrero de 2027 y busca consolidarse como una plataforma estratégica para el desarrollo cultural, social y territorial de la ciudad, fortaleciendo los vínculos entre comunidades, espacios culturales, instituciones y agentes creativos de todo el país.

Bajo el lema “El derecho a la ciudad: poéticas contemporáneas para habitar lo común”, esta nueva edición invita a reflexionar sobre la capacidad de las personas y comunidades para imaginar, construir y transformar colectivamente los espacios que habitan. Desde esta perspectiva, la Bienal entiende las artes de la visualidad como herramientas capaces de fortalecer la convivencia, activar memorias compartidas y promover nuevas formas de relación entre ciudadanía, territorio y espacio público.

La convocatoria está dirigida a artistas de todo Chile y a personas extranjeras residentes en el país, mayores de 18 años, quienes podrán presentar obras inéditas, individuales o colectivas, en una amplia diversidad de formatos y lenguajes contemporáneos. Entre ellos se incluyen pintura, dibujo, grabado, fotografía, escultura, instalaciones, videoarte, artes digitales, performance y prácticas híbridas o experimentales vinculadas a las artes de la visualidad.

Las propuestas deberán dialogar con alguno de los tres ámbitos curatoriales que articulan esta edición de la Bienal: Convivencialidad, enfocada en las formas de encuentro, cuidado y construcción comunitaria; Archivo y Memoria, orientada a la recuperación, activación y resignificación de relatos, patrimonios e identidades territoriales; y Arte y Espacio Público, centrada en la exploración artística de los espacios compartidos y en la construcción colectiva de ciudad.

Las obras seleccionadas serán exhibidas en una red de espacios que contempla como sedes principales la Galería Municipal de Arte, el Museo Baburizza, el Mercado Puerto y el Parque Cultural de Valparaíso, además de otros espacios públicos y privados que se sumarán a la programación de la Bienal.

Las bases completas y los documentos de postulación se encuentran disponibles en los canales oficiales de la Municipalidad de Valparaíso y de la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso: www.biav.cl,www. municipalidaddevalparaíso.cl/ bases,www.valpocultura.cl

PURANOTICIA