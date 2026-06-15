Recuperan siete vehículos que mantenían encargos vigentes por el delito de robo en La Calera

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal La Calera de la Policía de Investigaciones (PDI), lograron la ubicación y recuperación de siete vehículos que mantenían encargos vigentes por el delito de robo, los cuales se encontraban al interior del aparcadero provincial de la comuna.

El hallazgo fue posible gracias al trabajo colaborativo entre los oficiales de la mencionada unidad policial y los funcionarios municipales, lo que permitió detectar los móviles y verificar que todos habían sido sustraídos en distintos hechos delictivos.

De acuerdo con las instrucciones impartidas por la Fiscalía Local de La Calera, los automóviles recuperados serán devueltos a sus respectivos propietarios, tras realizar la verificación de los antecedentes que correspondan.

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