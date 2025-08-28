"Podría haberse hecho mejor": Montes hace mea culpa tras declarar que "no soy jefe de la reconstrucción de Valparaíso"

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, hizo un mea culpa luego de llenarse de críticas tras señalar que él era el ministro y no el jefe de la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024.

En entrevista con CNN Chile, el secretario de Estado reconoció un atraso en las obras y sostuvo que “soy ministro de la Vivienda, no jefe de la reconstrucción de Valparaíso, porque sé que esto tiene siempre cierta connotación".

Consultado por si considera que fue una frase oportuna, la autoridad respondió que "yo creo que se mezclan cosas, porque las frases siempre se pueden interpretar de una manera u otra. Si uno lee el conjunto y ve la verdad, que esto fue una entrevista toda carrera, pero en fin, probablemente podría haberse hecho mejor".

Agregó que "debería haber dicho una cosa es la jefatura política de una reconstrucción nacional, y otra cosa es la parte operativa, podría verse, claro, podría verse mejor. Pero yo creo que nadie quiso en ningún caso agredir".

Luego detalló que "¿cuántas reconstrucciones tenemos en proceso? Recibimos del gobierno anterior, como lo dije hace un rato, 25 reconstrucciones a lo largo de muchas regiones, de 13 regiones, si no recuerdo mal. Y tenemos que ir haciéndonos cargo una por una. Y tenemos después, desde el día que asume este gobierno hasta ahora, 18 reconstrucciones más, una de las cuales es la reconstrucción de Valparaíso. Entonces, mal se puede entender de que el ministro está a cargo de cada una en singular, el ministro tiene un rol político en esto, en el plan de emergencia habitacional, en obra urbana y en muchas otras cosas".

