Pobladores en pie de guerra por órdenes de desalojo en tomas de Viña y San Antonio: "No vamos a ceder en nuestra lucha"

En pie de guerra se encuentran los pobladores de las tomas emplazadas en Viña del Mar (Lajarilla) y San Antonio (cerro Centinela) ante el inminente desalojo ordenado por la justicia, situación que está siendo trabajada por el Gobierno a contrarreloj.

En el caso de la ocupación en Reñaca Alto, se ordenó el procedimiento contra 90 familias para el martes 4 de marzo; mientras que el operativo en la megatoma sanantonina contra 4 mil familias, se debería realizar el jueves 27 de febrero.

MANIFESTACIONES EN VIÑA

En el caso de la toma en la parte alta de Viña del Mar, los ocupantes han llevado a cabo un serie de manifestaciones pidiendo que se detenga la orden de desalojo y solicitando negociar con los dueños del predio ubicado en el sector de Lajarilla.

En una de ellas, un dirigente señaló que "nuestros pobladores están aquí, nuestros niños y, sencillamente, nuestra consigna es a las autoridades: en Chile, para nadie es un secreto, hasta en la escuela básica ya se manejan las cifras de falta de viviendas, que son alrededor o más allá de 600 mil viviendas a nivel país. Ahora yo le pregunto a todos ustedes, periodistas, televidentes, radioescuchas: ¿Esas 600 mil viviendas que faltan se disminuye llevando a cabo acciones como esta del desalojo?".

Sobre este punto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, comentó que "nuestra labor es hacer gestión (...) Este martes tuvimos una conversación con los dueños de Lajarilla y nosotros seguimos programándonos para llevar a cabo las decisiones que toma la Corte de Apelaciones".

Cabe recordar que en el caso de la ocupación en Viña, la orden de desalojo fue emanada por la Corte Suprema en noviembre del año 2022. En ese sentido, los pobladores anunciaron acciones judiciales contra el propietario del terreno, José Massú: una por la vía civil, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso; y otra por la vía penal, en el Juzgado de Garantía de la Ciudad Puerto; esto, con el objetivo de evitar el desalojo.

"Aquí no queremos que nadie nos regale nada, como no nos han regalado ni un tornillo, ni un cuatro por dos en nuestras casas, todo eso ha sido de nuestro bolsillo. El llamado a las instituciones está muy claro: queremos que los poderes públicos sean mediadores ante el privado para negociar. Que quede bien claro: no queremos dinero del sector público, no queremos que quiten dinero destinado para otras cosas para ayudarnos a nosotros, sencillamente queremos negociar con el privado, pero para ello necesitamos la ayuda de las entidades", agregó el dirigente.

ADVERTENCIAS EN SAN ANTONIO

Si bien, la situación en San Antonio es similar a la de Viña del Mar, lo cierto es que acá se trata de una megatoma, pues el terreno está siendo ocupado por unas 4 mil familias, situación que preocupa tanto a autoridades como a pobladores.

Al respecto, el alcalde Omar Vera señaló que “la Municipalidad no cuenta con albergues para acoger a más de 3.000 familias. Esto está informado a la Corte de Apelaciones, está informado al Gobernador Regional y a la Delegada Provincial, así también al Ministerio de Vivienda, quienes, en definitiva, en conjunto con el Municipio, deberán buscar fórmulas para resolver esta temática que hasta el momento no existe”.

Sobre el punto, Karina Ayala, una de las voceras de la ocupación, dijo que "lo que se está haciendo ahora es hacer un enfrentamiento entre los pobladores y la fuerza pública, donde habrá más de algún herido, algún muerto. Toda esa responsabilidad de lo que pase aquí se le endosamos al Gobierno, porque no se puso los pantalones".

Y tal como ocurre con Viña, los dirigentes afirman que llegarán hasta las últimas consecuencias para mantenerse. Dafne Aránguez, vocera de la megatoma, explicó a Puranoticia.cl que "hasta el final vamos a luchar y nosotros estamos exigiendo la expropiación porque estamos en una catástrofe de desalojo inminente".

En tanto, Luis Fuentes, otro de los voceros de la megatoma, indicó a nuestro medio que "no vamos a ceder en nuestra lucha porque es algo que consideramos totalmente justo. La Constitución es súper clara de que tenemos la posibilidad en Chile de optar a una vivienda o tener la posibilidad de un subsidio".

CRISIS HABITACIONAL

Los desalojos ordenados por la justicia en Viña del Mar y San Antonio también fueron abordados por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien analizó el tema desde el déficit habitacional que sufre esta zona del país.

"Sin dudas que la situación habitacional de viviendas en nuestra región es crítica. Somos una región que tiene más de 374 campamentos. Si uno piensa a nivel nacional, son más de 110 mil familias que viven en campamentos, por tanto Chile tiene un problema estructural en materia de vivienda, Chile no tiene consagrado el derecho humano a la vivienda, pero hoy este tema es fundamental y esencial", señaló.

A ello sumó que "el Alcalde de San Antonio, Omar Vera, ha dicho que le parecería una aberración que se intentara desalojar a 10 mil personas, entre ellos un tercio que son niños, niñas y adolescentes, porque no hay solución habitacional. Nos generaría un problema de derechos humanos y de agravio brutal. Entiendo que ellos están en un terreno que es propiedad privada, pero también entendemos que hay que hacer todos los esfuerzos por parte del Gobierno central para llegar a un acuerdo".

En lo inmediato, cabe hacer presente que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, indicó que buscarán una solución con los propietarios del terreno de la megatoma de San Antonio para prorrogar el plazo antes del desalojo. Para ello, el lunes 24 de febrero se reunirán con los dueños del terreno, la Inmobiliaria San Antonio, con el objetivo principal de continuar el diálogo y lograr algún acuerdo.

“Aquí se ha planteado una solución que se ha estado conversando, a partir de las familias que están ahí ocupando, se ha planteado a los propietarios. Tenemos cinco informes que hemos elaborado sobre distintos aspectos: catastro, terreno, tasación, vuelos de drones, distintos elementos, para poder avanzar en buscar una solución, buscar una alternativa con calma y que realmente responda a la necesidad de las distintas partes”, sentenció el secretario de Estado sobre el tema.

