Plaza Sotomayor será sometida a millonaria intervención para potenciar el Sitio de Patrimomio Mundial de Valparaíso

El corazón social, turístico y patrimonial de la ciudad puerto se prepara para experimentar una de las intervenciones urbanas más importantes de los últimos años. Durante la última sesión del Concejo Municipal de Valparaíso, se aprobó por unanimidad la adjudicación del proyecto que permitirá la renovación integral de la Plaza Sotomayor, la Plaza Justicia y el acceso al Muelle Prat.

La iniciativa, que ya cuenta con la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), considera una inversión de $3.370.791.961, recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Las obras contemplan el mejoramiento de pavimentos peatonales en bandejones y aceras, la renovación del pavimento vehicular de todo el entorno y la incorporación de accesibilidad universal, con el objetivo de fortalecer uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad. El plazo de ejecución será de 600 días corridos desde la entrega oficial del terreno.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó el impacto que tendrá esta iniciativa para la comuna y sus habitantes, señalando que “son obras muy esperadas por la comunidad ya que es una inversión necesaria para la ciudad, traerá consigo movimiento, generación de empleo y, por supuesto, valoriza lo que es la Zona Típica y el Sitio de Patrimonio Mundial; mejorando la experiencia y calidad de vida de quienes transitan, trabajan o pasean diariamente por el sector”.

Asimismo, la jefa comunal reconoció que el proceso implicará desafíos para quienes utilizan diariamente el espacio, advirtiendo que “sin duda que durante un tiempo será algo incómodo para ellos mismos y nosotros como municipio, que desarrollamos distintas actividades en el lugar, pero por el bien de la ciudad tendremos que acomodarnos a ello”.

COORDINACIÓN Y MITIGACIÓN VIAL

La inversión también fue valorada por el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien destacó el impacto que tendrá la recuperación de este espacio estratégico para la ciudad. A través de un comunicado oficial manifestó que “esta millonaria inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional no solo recupera el valor arquitectónico e histórico de nuestra puerta de entrada al Sitio de Patrimonio Mundial, sino que también reactiva la economía local y devuelve la dignidad a los espacios públicos esenciales para las familias porteñas y el turismo”.

La magnitud de los trabajos implicará modificaciones temporales en la circulación y dinámica habitual del sector. En ese contexto, el concejal Lukas Cáceres destacó la relevancia de informar adecuadamente a la ciudadanía sobre el proceso, indicando que “es una tremenda obra (...) una gran inversión para Valparaíso, anhelada por la ciudadanía; y que tendrá una tipificación al respecto de su proceso que es importante aclararlo debido a que la magnitud de la obra repercutirá en la cotidianeidad de la ciudad; sin embargo, esta misma magnitud será una mejora respecto a cómo se habita y cómo se vive en la comuna en términos viales, y en lo que significa una plaza emblemática como lo es Sotomayor”.

IMPACTO EN EL TEJIDO SOCIAL

Más allá de la renovación de infraestructura, el proyecto busca fortalecer la convivencia y el uso de uno de los espacios públicos más representativos de Valparaíso. La concejala Valentina Véliz valoró el respaldo transversal obtenido por la iniciativa, destacando que “es una iniciativa que no solamente mejora el tejido social de nuestra comuna, sino que también el espacio, ya que en este lugar confluyen muchas entidades como la Armada de Chile, los vecinos y el comercio local. Es por eso que valoro el compromiso de todos los concejales y el Gobierno Regional por la distribución de estos recursos”.

Desde el municipio señalaron que, considerando el impacto temporal que tendrán las obras sobre las actividades habituales del sector, ya se han sostenido conversaciones con las distintas organizaciones involucradas, entre ellas la feria de emprendedores y artesanos.

Además, se elaboró un plan de desvíos por etapas, diseñado con anticipación para asegurar la continuidad de las actividades y minimizar las afectaciones durante la ejecución de una intervención que busca modernizar, revitalizar y poner en valor uno de los principales espacios patrimoniales de Valparaíso.

PURANOTICIA