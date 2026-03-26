Plaza Sotomayor de Valparaíso será escenario del Festival Juntas por el Mes de las Mujeres

La emblemática plaza Sotomayor de Valparaíso será una vez más el escenario del Festival Juntas, a desarrollarse este viernes 27 de marzo, un panorama cultural gratuito organizado por el Municipio porteño para conmemorar el Mes de las Mujeres.

En su cuarta versión, este evento, organizado a través de la Dirección de Género, Mujeres y Diversidades, busca consolidarse como una plataforma para artistas nacionales y locales, integrando una parrilla completamente por mujeres, bajo el objetivo de visibilizar su talento, generar encuentro, reconocer a las mujeres y alzar la voz en espacios históricamente desiguales.

A diferencia de años anteriores, este viernes 27 de marzo la jornada comenzará a las 17:00 horas y contará con un segmento dedicado exclusivamente a las niñeces, con el fin de que las niñas se vean reflejadas e inspiradas en espacios públicos seguros. Este segmento contará con la presentación de la compañía Festín de la Risa y un especial Tributo a las Guerreras K-Pop.

El plato fuerte de la noche iniciará con la energía de Javiera Electra, para luego dar paso al gran cierre a cargo de la reconocida artista nacional Ana Tijoux. Todo el evento estará ambientado por los beats de la DJ Daniela Ibar y contará con foodtrucks de emprendedoras locales para que el público pueda disfrutar de un viernes agradable.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que "este año quisimos abrir un espacio especialmente para las niñas y los niños, porque es fundamental que crezcan sabiendo que tienen un lugar en la ciudad. Queremos un Valparaíso que también se construya y se piense para las niñas. Sabemos que aún existen muchos desafíos para garantizar una vida digna y libre de violencia para las mujeres porteñas y por eso no podemos dejar de avanzar en nuestros derechos. Uno de ellos es poder habitar y disfrutar la ciudad en espacios seguros que tengan la posibilidad de encontrarse con otras personas y, por supuesto, de disfrutar como el que proponemos nosotros con el festival Juntas".

La jefa comunal también destacó que "este es precisamente un espacio para que puedan venir con su familia, con las personas que quieren y poder compartir en el espacio público el arte y la música. Y qué mejor también pensado para las niñas con las guerreras K-pop”.

Cabe recordar que se realizarán desvíos en el tramo de calle Cochrane (entre las calles Clave y Urriola) que permanecerá cerrado el viernes 27 de marzo desde las 15:30 hasta las 00:00 horas.

Por su parte, el acceso por Sotomayor Poniente estará inhabilitado durante toda la jornada del viernes, mientras que Sotomayor Oriente mantendrá restricciones hasta el mediodía del sábado 28 de marzo. Se recomienda a los conductores preferir vías alternativas como Blanco o Errázuriz para evitar congestiones.

PURANOTICIA