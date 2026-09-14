Plaza Los Tuliperos se transforma con nuevos juegos, iluminación y espacios para la comunidad de Placilla de Peñuelas

Un cambio integral es el que presenta la plaza Los Tuliperos de Placilla de Peñuelas, gracias a un completo mejoramiento de su infraestructura y equipamiento, que la transformó en un espacio moderno, seguro e inclusivo, dando así, respuesta a una sentida demanda manifestada por la comunidad de este sector de Valparaíso.

Los trabajos fueron desarrollados por la Municipalidad de Valparaíso y financiados por el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) con un monto de $132.487.086.

El proyecto contempló un mejoramiento integral de áreas verdes, incluyendo el trasplante de especies existentes y la incorporación de vegetación nativa de bajo consumo hídrico. A ellos se suma la instalación de un sistema de iluminación eficiente que mejora las condiciones de seguridad y facilita el uso de la plaza durante la noche.

Asimismo, se incorporaron juegos infantiles accesibles, acompañados de superficies de seguridad que permiten un uso inclusivo del espacio, junto con una zona de calistenia equipada para fomentar la actividad física y la vida saludable al aire libre.

La intervención consideró también la renovación del mobiliario urbano mediante la construcción en terreno de un escaño continuo, diseñado para integrar los distintos sectores de la plaza y generar nuevos puntos de encuentro para la comunidad.

Tras el tradicional corte de cinta, la alcaldesa Camila Nieto señaló que "estamos muy contentas del trabajo que hemos realizado con la comunidad y con el Gobernador Regional de Valparaíso. La Municipalidad pudo postular esta plaza a un proyecto de Desarrollo Regional que nos permite tener una inversión de más de $100 millones para poder habilitarla y tener un espacio seguro para los niños y niñas con juegos y una nueva iluminación”.

La jefa comunal agregó que "esto marca el compromiso que tiene tanto el Gobernador y yo como alcaldesa de seguir trabajando por los espacios públicos, sobre todo, por Placilla de Peñuelas, que es una localidad en la que, además, estamos invirtiendo en un contrato de conservación vial que es bien importante. Estamos tapando harto hoyo acá, porque la seguridad vial de nuestros vecinos es fundamental. Así que seguimos trabajando por Placilla de Peñuelas y por los cerros de Valparaíso”.

Desde la comunidad valoraron especialmente las mejoras en materia de iluminación y seguridad que presenta la plaza, destacando la posibilidad de contar con un lugar renovado para el encuentro familiar.

La presidenta de la Junta de Vecinos N°204 Cardenal Samoré, Jacqueline Gutiérrez, señaló que “el significado es que ahora va a haber más seguridad, porque ya hay más luz en esta plaza y eso permitirá que los niños jueguen con más seguridad”.

La recuperación de la plaza Los Tuliperos permite así fortalecer un espacio comunitario destinado a la recreación, el encuentro y la convivencia, incorporando infraestructura que responde a las necesidades planteadas por los propios vecinos.

De esta manera, la intervención no solo mejora la infraestructura existente, sino que también entrega nuevas condiciones para que niños, niñas, jóvenes, familias y personas mayores puedan disfrutar de un espacio público accesible, seguro y pensado para la vida comunitaria de Placilla de Peñuelas.

PURANOTICIA