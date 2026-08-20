Plaza Colombia de Viña del Mar tendrá nuevos juegos, áreas deportivas y mayor iluminación

El Municipio de Viña del Mar ejecutará un mejoramiento integral de diversos sectores de la plaza Colombia, ubicada en pleno borde costero, con el objetivo de realizar una transformación sostenible en el tiempo para recuperar y mejorar las condiciones de seguridad de este tradicional espacio público de la ciudad.

La adjudicación de la obras de intervención, propuesta por la alcaldesa Macarena Ripamonti, fue aprobada por el Concejo Municipal, e implica una inversión del orden de $323 millones, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La jefa comunal afirmó que “invertir de manera equilibrada tanto en los cerros como en el borde costero, para que la comunidad pueda disfrutar de mejores espacios públicos, es una prioridad para el Municipio de Viña del Mar. Por eso, hemos logrado impulsar un importante proyecto de renovación de plaza Colombia, que contempla más y mejor iluminación, la renovación de los juegos infantiles y una modernización integral de este espacio”.

De igual forma, precisó que “contar con juegos sensoriales y nuevos espacios deportivos, como equipamiento de calistenia, fue también una de las principales prioridades del proyecto, buscando que personas de distintas edades puedan disfrutar y desarrollar actividades al aire libre”.

Ripamonti también indicó que "se trata de un sector que recibe a miles de vecinos y turistas que recorren Av. Perú, un lugar emblemático de nuestra ciudad que, desde hace un año, cuenta con una nueva ciclovía. Además, cada verano recibe la Gran Rueda, que se ha transformado en una de las grandes atracciones de la temporada. Ya estamos trabajando para esta próxima época estival, con el objetivo de seguir mejorando nuestros espacios públicos y entregar una ciudad cada vez más amable y segura para quienes viven y la visitan".

ZONAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

El proyecto de mejoramiento fue elaborado por el Municipio de Viña tras un proceso de participación ciudadana que se realizó de manera presencial y a través de la plataforma Viña Decide, y abarca una superficie de intervención de 2.800 mt2, específicamente en la que se encuentra la zona de juegos en Av. Perú con Tte. Merino.

El diseño busca generar zonas deportivas, de juegos, multiuso y para la infancia, para lo cual se instalarán juegos modulares de alto estándar, inclusivos y para estimulación sensorial, además de equipamiento deportivo para la calistenia y fitness.

Asimismo se instalarán sombreaderos, bicicleteros, mesa de ajedrez, escaños bebederos y basureros, una matriz funcional de pavimentos de caucho, hormigón y baldosas. También se incorporará paisajismo costero sostenible, con nuevas especies arbóreas y arbustivas, accesibilidad universal y nuevas luminarias de mayor potencia.

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