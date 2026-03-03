Playa Los Marineros se convirtió en referente turístico del verano en Viña del Mar y ahora busca ser "la más entretenida" de Sudamérica

Con miras a consolidar a Viña del Mar como uno de los principales destinos turísticos del país, el nuevo concesionario de la playa Los Marineros realizó una serie de intervenciones durante los meses previos a la temporada estival 2026, apuntando a mejorar la infraestructura, fortalecer el acceso universal y ampliar la oferta deportiva y recreativa del balneario ubicado entre las playas El Sol y del Deporte.

El responsable de la concesión, Jorge Pino, explicó a Puranoticia.cl que el proceso fue planificado con antelación y que incluyó diversas obras y mejoras en el sector.

"Ha sido un trabajo de varios meses, de alta planificación, de cara al verano 2026, donde quisimos realizar algunos hitos importantes para la comunidad”, señaló, detallando que entre las medidas adoptadas estuvo la generación de accesos universales "para que personas con movilidad reducida o sillas de rueda pudieran acceder y disfrutar de la playa como cualquier otro cierto turista".

Junto con ello, indicó que se concretaron mejoras en locales comerciales –como la incorporación de la tienda Ola– y la instalación de los primeros baños públicos en esta zona del borde costero, además del mejoramiento de las casetas de los salvavidas.

"Ahora tenemos dos casetas donde los salvavidas pueden dejar su equipamiento, mucho más cómodo, quedan resguardados del sol, del viento, son más visibles también y le dan un toque especial a la playa, un estilo más Baywatch", comentó.

En materia deportiva, destacó la habilitación de cuatro canchas abiertas a la comunidad, con mallas instaladas y disponibles para distintas disciplinas como beach tenis, voleibol playa y fútbol playa. Según afirmó, también se trabajó con clubes para potenciar estas actividades mediante clases gratuitas. A ello se sumó la realización de actividades al aire libre orientadas a la comunidad.

Uno de los principales hitos del verano fue la inauguración de las letras volumétricas instaladas frente al mar, con la palabra «Viña» y una gaviota de plata de 3 metros de altura, concebidas como un nuevo punto fotográfico para residentes y turistas.

"El gran hito de este verano fue la inauguración de las letras volumétricas de Viña (…) lo quisimos hacer frente al mar, con la palabra Viña y con una gaviota de plata de cerca de 3 metros, lo cual se ha convertido en un punto fotográfico súper importante”, sostuvo, agregando que la idea es que permanezca todo el año como punto de encuentro, especialmente en fechas como Semana Santa, vacaciones de invierno y Fiestas Patrias.

De cara al próximo año, el concesionario adelantó en entrevista con Puranoticia.cl que buscarán extender el uso de la playa hacia la noche, mediante la iluminación de las canchas deportivas, tomando como referencia experiencias internacionales. "Queremos extender un poquitito más la vida útil de la playa en la noche, iluminando estas canchas de deportes para que la gente pueda jugar voleibol hasta las 11 de la noche y así tomar ejemplos como el de Copacabana o Río de Janeiro", indicó.

Asimismo, afirmó que la idea es posicionar a Los Marineros como un referente a nivel continental, ya que "nuestro objetivo (…) es convertir a playa Los Marineros en la playa más entretenida de Sudamérica para el próximo año”, anunciando además que iniciarán los trámites para obtener la certificación internacional Bandera Azul, que reconoce altos estándares en materias como manejo de residuos, salvavidas y servicios. Según precisó, actualmente "sólo lo tiene ahora el Quinto Sector de Reñaca en Chile".

Finalmente, explicó que la inauguración del nuevo espacio contó con la participación de la alcaldesa Macarena Ripamonti y que la inversión en las letras fue completamente privada porque "nuestra intención es que sea algo muy parecido a lo que pasa con el Reloj de Flores, donde la gente visita ese sector para sacarse fotografías”. Asimismo, subrayó que la meta es seguir potenciando el sector para que la Ciudad Jardín continúe ocupando los primeros lugares en turismo a nivel nacional.

