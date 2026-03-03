Buses de combinación con la estación Limache suman nuevos servicios y mayor capacidad en Quillota, La Cruz y La Calera

EFE Valparaíso presentó a representantes de los municipios de Quillota, La Cruz y La Calera el plan operacional de los buses de combinación que conectan con la estación intermodal de Limache, que tiene como objetivo aumentar la capacidad de transporte y responder al aumento de usuarios que se produce al término del periodo estival.

Las medidas adoptadas se enmarcan en el nuevo contrato suscrito con la empresa operadora de los buses, que incorpora mayores exigencias y mecanismos de control sobre el servicio, como el uso de los GPS de los vehículos.

Si bien, hay un aumento de servicios en todos los recorridos, las principales novedades son nuevos horarios enfocados en descongestionar y ofrecer más capacidad disponible para todas las comunas. Este es el caso del servicio La Calera Express que tiene cuatro paradas, para luego ingresar a la autopista, generando un ahorro importante en el tiempo de viaje. El recorrido se inicia en Caupolicán 732 y los paraderos son Caupolicán 1249, Marathon 501, Chañaral 1760 y Carrera 1897. Sus horarios son 5:45 y 6:15 am.

En el caso de La Cruz, se incorporan tres nuevos servicios, con salida desde el Paradero 14, en la misma comuna. Esto permite ofrecer mayor capacidad disponible para los pasajeros que inician su recorrido a partir de ese sector. Los horarios de salida son 6:30, 7:00 y 7:30 am.

Para Quillota, se establecen recorridos diferenciados en dos rutas, en la franja horaria que va desde las 6:00 a las 6:35 am. La Ruta 1 realiza el servicio habitual hasta Pudeto, hasta la Estación Limache por Avenida Valparaíso. Mientras, la Ruta 2, iniciará el viaje en La Concepción con Chacabuco, y continuará con el trazado actual. Con este ajuste operacional se logra reducir el tiempo de viaje en la Ruta 1 y aumentar la capacidad en la Ruta 2.

La gerente de Pasajeros de EFE Valparaíso, María Alicia Sánchez, explicó que este plan operacional implica un aumento del 17% en los servicios de La Calera y un 13% en Quillota, junto la incorporación de los recorridos desde La Cruz. Al mismo tiempo indicó que se está realizando un monitoreo constante sobre la operación y las medidas adoptadas, de tal manera de poder efectuar eventuales ajustes.

La alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, destacó que "vemos con tranquilidad que se están tomando las medidas para mejorar el sistema de acercamiento de nuestra comunidad"; mientras que la alcaldesa (s) de Quillota, María Loretto Court, relevó que “vemos que el trabajo se viene desarrollando hace harto tiempo atrás y la función de EFE y su interés y su compromiso está en tratar de hacer lo más amigable posible el traslado de todos aquellos que van a trabajar o a estudiar a la zona de Viña-Valparaíso".

En la reunión también se presentaron las medidas que adoptó EFE Valparaíso para el refuerzo del servicio ferroviario, el que presenta un aumento de un 49% en la capacidad de transporte comparado con febrero. Por último, la comunidad puede acceder a la información de los recorridos, tarifas y horarios en la pagina web de EFE, accediendo al apartado “Buses de Combinación”.

