Descenso ilegal en las dunas: Municipalidad de Concón lleva a Fiscalía a ciclistas europeos

La Municipalidad de Concón anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra los ciclistas europeos Johannes Fischbach y Hannes Alber, quienes difundieron en Instagram un video en el que aparecen realizando un descenso en bicicleta por el Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de Concón, actividad estrictamente prohibida en el sector.

El registro fue publicado por el rider Johannes Fischbach y rápidamente generó cuestionamientos, ya que la práctica constituye una intervención indebida en un ecosistema protegido y frágil. Desde el municipio recalcaron que este tipo de acciones provoca daños irreversibles en el terreno y afecta los esfuerzos de conservación desarrollados durante años.

La medida se suma al proceso permanente de protección, conservación y campañas educativas que la Dirección de Medio Ambiente, en conjunto con personal de Seguridad Pública, ha impulsado para resguardar el patrimonio natural de la comuna.

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, explicó que “hemos tramitado denuncias en la Fiscalía, en la Superintendencia del Medio Ambiente y en el Juzgado Policía Local, que se suman a otras acciones de denuncia que estamos haciendo a todos quienes no cuidan este patrimonio natural”.

Asimismo, la autoridad comunal hizo un llamado a la responsabilidad colectiva. “Hacemos un llamado a la comunidad a no seguir dañando el Campo Dunar y también al propietario a seguir en esta línea de cuidado y de protección del medio ambiente”, señaló.

La acción legal tiene como objetivo investigar eventuales responsabilidades y determinar las posibles sanciones que correspondan conforme a la legislación vigente, reforzando así el compromiso municipal con la defensa del Santuario de la Naturaleza y la preservación del ecosistema dunar de Concón.

