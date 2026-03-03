Diputados de Valparaíso se dividen por quiebre Boric/Kast: acusan desde falta de transparencia hasta de "preparar una crisis para gobernar"

El abrupto término de la reunión bilateral entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, junto con la decisión de poner fin a las coordinaciones para el traspaso de mando del próximo 11 de marzo, abrió un nuevo flanco político a pocos días de la ceremonia que se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

El quiebre entre ambas administraciones –en medio de la controversia por el denominado "cable chino"– ha tensionado el ambiente previo al cambio de mando y generó diversas reacciones en el Congreso, particularmente entre diputados de la región de Valparaíso, quienes abordaron el escenario político y sus proyecciones en conversación con Puranoticia.cl.

Desde el Partido Republicano, el diputado Luis Fernando Sánchez sostuvo que "esto no es solo por el cable chino. Es por un hilo de situaciones que nos han llevado a la conclusión de que el Gobierno actual no está actuando de forma sincera y transparente en el traspaso de información necesario para asumir bien el Gobierno".

En esa línea, agregó que la administración saliente "está simulando que entregan el cargo con una situación económica, fiscal, laboral, de seguridad, que no es real y, por lo tanto, no se puede seguir trabajando sobre la base de antecedentes amañados".

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) puso el acento en la necesidad de respaldos formales en materias sensibles. "Cuando se trata de información estratégica para el país, no basta con decir ‘yo avisé’. En materias de seguridad y relaciones internacionales, los actos se acreditan con documentos formales y respaldos", señaló.

Asimismo, planteó que "si hoy existe una duda pública sobre si se informó o no adecuadamente respecto del cable con China, es porque el proceso no fue lo suficientemente prolijo. La responsabilidad del Gobierno saliente es dejar todo debidamente informado y registrado, precisamente para evitar este tipo de quiebres institucionales que pueden terminar afectando la confianza en el Estado".

A su vez, el diputado Hotuiti Teao (Ind.-UDI) precisó que "el quiebre político no es casual. Tiene una raíz clara en el secretismo con que este proyecto avanzó durante la administración del Presidente Boric. A diferencia del Cable Humboldt, que fue anunciado con cronograma, socios identificados e inversión estimada entre USD 300 y 550 millones, el Chile–China Express aparece como una iniciativa en progreso, con escasa información pública sobre financiamiento, consorcio y términos contractuales".

Frente a ello, afrimó que "respaldo la postura del presidente electo José Antonio Kast en cuanto a que toda inversión extranjera debe someterse a reglas claras, transparencia total y pleno resguardo de nuestra soberanía. China cuenta desde 2017 con una Ley de Ciberseguridad y una Ley de Inteligencia Nacional que obligan a las empresas a colaborar con su Estado. Ese marco jurídico no puede ser ignorado cuando hablamos de nodos estratégicos de transmisión de datos".

Desde el oficialismo, en tanto, el diputado Luis Cuello (PC) cuestionó la decisión del Mandatario electo, indicando que "considero que es muy lamentable lo que ha hecho el Presidente electo José Antonio Kast de romper y propiciar un quiebre en el diálogo, un diálogo que había sido productivo, provechoso, entre el Gobierno saliente y el entrante. Y creo que le ha faltado sentido republicano, en el buen sentido de la palabra, toda vez que provoca una tensión innecesaria".

Además, expresó que el conflicto tiene una intencionalidad política mayor: "A partir del 11 de marzo vamos a tener un Gobierno que está demostrando que se va a alinear con los intereses no de Chile, sino con los intereses de Estados Unidos. Y por eso es que se ha hecho todo este escándalo la derecha y la ultraderecha, en función de poder impedir o desechar de antemano un proyecto tecnológico que es común en todas partes; sin embargo, acá ha sido un escándalo”, manifestó el legislador comunista.

En la misma línea, el diputado Jorge Brito (FA) advirtió sobre los efectos institucionales del conflicto, diciendo que "estamos advirtiendo que el Presidente electo José Antonio Kast está preparando una crisis para gobernar, y lo que el país necesita es calma y estabilidad, sobre todo en las decisiones internacionales, de geopolítica, donde ningún Mandatario se puede doblegar a las presiones de ninguna potencia".

Finalmente, el congresista frenteamplista añadió que "para eso encontrará en nuestro sector y en el Congreso total disposición a actuar en unidad, pero lo que es clave es que exista un traspaso ordenado. Más allá de las desconfianzas, Chile no puede retroceder en decisiones estratégicas, en búsqueda de nuestra propia prosperidad, y es por eso que hacemos un llamado a abandonar la estrategia de la crisis, a no llevar a Chile a una crisis y a buscar la mayor unidad y estabilidad posible".

De esta manera, a días del cambio de mando, el escenario político se mantiene marcado por recriminaciones cruzadas y dudas sobre el tono que tendrá la ceremonia del próximo 11 de marzo, en un contexto donde el llamado a la estabilidad institucional contrasta con la creciente tensión entre el Gobierno saliente y el entrante.

PURANOTICIA