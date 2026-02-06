Playa Amarilla de Concón mantiene restricción: Seremi levanta prohibición de baño en El Quisco y actualiza estado regional por fragata portuguesa

La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso levantó la prohibición de baño y actividades recreativas en el mar en las playas de Los Corsarios y Punta de Tralca, en la comuna de El Quisco, tras constatar la ausencia de fragata portuguesa en el sector.

Con esta actualización, la única playa que mantiene restricciones actualmente es Playa Amarilla, en la comuna de Concón, debido a la presencia de esta especie marina altamente urticante.

La autoridad sanitaria explicó que la situación es dinámica y que se realiza una revisión diaria del borde costero, lo que ha permitido levantar progresivamente las prohibiciones en distintas comunas. En días anteriores, la medida ya había sido retirada en Algarrobo Norte, El Canelo y Canelillo, así como en Santo Domingo, El Tabo y Cartagena.

El seremi (s) de Salud, Carlos Zamora Rojas, enfatizó la importancia de mantener las medidas de autocuidado y respetar las indicaciones oficiales. “El contacto de la fragata portuguesa con la piel humana produce un gran ardor y dolor, y puede generar complicaciones, especialmente en niños, personas mayores o quienes tienen enfermedades preexistentes”, señaló la autoridad.

RECOMENDACIONES ANTE LA PRESENCIA DE LA FRAGATA PORTUGUESA

La fragata portuguesa se reconoce por su flotador visible, que puede alcanzar los 20 centímetros y tentáculos que llegan hasta los 20 metros de largo, con millones de células urticantes. La Seremi de Salud reiteró que no debe tocarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando parece estar muerta, y que se debe evitar ingresar al mar si se detecta su presencia.

En caso de picadura, se recomienda lavar la zona con agua de mar, retirar cuidadosamente los restos de tentáculos con un objeto rígido y aplicar vinagre blanco durante 15 a 30 minutos. No se debe usar agua dulce ni frotar la piel. Si los síntomas persisten, se debe acudir a un centro de salud o llamar a Salud Responde al 600 360 7777.

La Seremi de Salud llamó a la comunidad a informarse por canales oficiales, respetar las señalizaciones en las playas y colaborar con la prevención para resguardar la salud de todas y todos.

