Plataforma digital de admisión 100% online: Carabineros de Viña destaca "oportunidad clave" para ingresar a la institución el 2026

Carabineros de Chile informó que ya se encuentra disponible su plataforma digital de admisión, un sistema moderno y accesible que permite realizar la postulación de manera completamente online, reuniendo en un único sitio todos los requisitos, formularios, trámites, consultas y el seguimiento detallado del proceso.

Esta herramienta, desarrollada en el marco de la modernización institucional, tiene como objetivo facilitar el acceso de jóvenes de todo el país que deseen iniciar una carrera de servicio público, ofreciendo un procedimiento más ágil, transparente y eficiente, eliminando desplazamientos innecesarios y permitiendo avanzar desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La plataforma entrega información actualizada sobre perfiles de ingreso, etapas de evaluación, documentación necesaria y orientaciones para cada fase, asegurando que los postulantes puedan organizarse adecuadamente.

En el contexto del proceso correspondiente al segundo semestre, la Oficina de Postulaciones de Viña del Mar destaca que este periodo constituye una oportunidad clave para quienes buscan ingresar el próximo año, ya que permite preparar antecedentes con tiempo, resolver dudas y avanzar de manera ordenada y acompañada en la ruta de admisión.

Carabineros enfatizó que la postulación es gratuita y que el sistema está diseñado para guiar de forma clara desde el inicio hasta la etapa final de revisión.

Los interesados pueden acceder a toda la información oficial y comenzar su postulación a través de postulaciones.carabineros.cl, mientras que para consultas o asesoría personalizada se encuentra disponible el WhatsApp de la Oficina de Postulaciones de Viña del Mar en el número +56 9 5748 5166, donde se entregará orientación directa y oportuna a cada postulante.

PURANOTICIA