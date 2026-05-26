Planta de compostaje, plaza, sede y Parque Metropolitano: Gobernador y Alcalde recorren proyectos estratégicos en Villa Alemana

En compañía del alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó una agenda de trabajo en la comuna, donde constataron el estado de diversos proyectos e inauguraron obras financiadas con fondos del Gobierno Regional (Gore).

En primera instancia, la máxima autoridad regional visitó la planta de compostaje, proyecto que se enmarca en el plan estratégico regional para la gestión integral de residuos sólidos domiciliarios y asimilables 2025–2035, instrumento que se alinea con la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) del Gore de Valparaíso.

El proyecto «Construcción Centro de Compostaje de Villa Alemana» fue financiado íntegramente por el Gobierno Regional de Valparaíso con una inversión de más de 1.949 millones de pesos. Esta iniciativa contempla una planta de 14.846 m² con capacidad para tratar 21.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, lo que permitirá valorizar cerca del 40% de los residuos domiciliarios generados en la comuna y alcanzar una cobertura cercana al 80% de la población mediante recolección diferenciada.

Actualmente, la planta cuenta con RCA aprobada y resolución sanitaria vigente, consolidándose como un proyecto estratégico para avanzar hacia un modelo regional de gestión de residuos más eficiente, sostenible e innovador.

El gobernador Mundaca señaló que "esa iniciativa se inscribe en la Estrategia Regional de Manejo Integrado de Residuos Sólidos Domiciliarios. También estuvimos en la Unión Gumercindo, que es una junta de vecinos donde viven más de 8 mil personas donde a través de un FRIL destinamos más de $47 millones para mejorar las instalaciones. También la plaza Rosa de los Vientos que está recuperada, porque la recuperación de los espacios públicos es tremendamente importante para combatir las incivilidades, la inseguridad”.

CENTRO COMUNITARIO

Durante la jornada, las autoridades también inauguraron dos importantes proyectos para los vecinos de la comuna: en primera instancia se desarrolló la ceremonia de inauguración del proyecto «Mejoramiento Centro Comunitario Unión Gumercindo», iniciativa financiada por el Gore, a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), con una inversión de 48.898 millones de pesos.

La obra contempló la restauración y mejoramiento de la sede social y multicancha del recinto comunitario, incluyendo pintura interior y exterior, reposición de luminarias, cambio de puertas y quincallerías, mejoramiento de cierres perimetrales y habilitación de iluminación led para el espacio deportivo y comunitario.

PLAZA ROSA DE LOS VIENTOS

En esa misma línea, se inauguró las obras de mejoramiento de la plaza Rosa de los Vientos. Iniciativa financiada por el Gore, a través del FRIL, con una inversión de 79.999 millones de pesos. Este proyecto contempló el mejoramiento integral de un espacio público de 411 m², incorporando obras civiles, senderos de hormigón, mobiliario urbano, paisajismo, juegos infantiles y piso de caucho continuo 100% reciclado, máquinas de ejercicios e instalación de luminarias ornamentales led, equipamiento de calistenia y panel motriz para actividad física y recreación comunitaria.

En ese sentido, el alcalde Villa Alemana, Nelson Estay, indicó que "ha sido una larga jornada y estamos muy contentos porque superó las expectativas, dadas las conversaciones que hemos tenido. Y hemos inaugurado una multicancha y una sede, también la plaza Rosa de los Vientos, en un sector muy importante en la comuna. Creo que esta plaza le va a dar vida y seguridad, porque en la medida que los espacios públicos estén en estas condiciones la gente lo ocupa y hace que la gente mala se vaya para otro lado".

"Estamos muy comprometidos con el mejoramiento de todos los espacios públicos. Agradecidos del gobernador, los consejeros, de los funcionarios municipales, de los vecinos. Agradecer la disposición del gobierno regional con Villa Alemana que ha sido muy generoso con los proyectos que hemos presentado para la comuna”, cerró.

Cabe hacer presente que esta iniciativa permite recuperar y fortalecer un espacio público y comunitario para vecinos y vecinas de villa alemana, promoviendo la vida de barrio, la actividad física, la recreación familiar y el uso seguro de áreas verdes, en el marco del compromiso del Gobierno Regional de Valparaíso con el mejoramiento de la infraestructura comunitaria y la calidad de vida en los territorios.

PARQUE LA RESERVA

Además, el gobernador Mundaca visitó el Parque La Reserva, donde el alcalde Estay entregó detalles del proyecto Parque Metropolitano, que se encuentra en proceso de formulación por parte de la Municipalidad de Villa Alemana.

La máxima autoridad regional comentó “conocí también el Parque Natural Urbano. Esta comuna pertenece a la reserva de biosfera La Campana - Peñuelas, y ese parque, el alcalde me explicaba lo habían podido recuperar como propiedad municipal y eso es un aporte notable para la región. Con el alcalde tenemos sueños que son compartidos, quisiera ver el velódromo, una cancha de pasto sintético, que este parque Urbano sea propiedad de todos y todas quienes habitamos la región de Valparaíso, pero esto también da cuenta del buen ejercicio de la función pública”.

Cabe señalar que el Gobierno Regional de Valparaíso, durante el periodo 2021-2025, ha priorizado una inversión total en la comuna de Villa Alemana de más de 16 mil millones de pesos, distribuidos en los ejes de agua y medioambiente; vivienda e infraestructura social; transporte y movilidad; seguridad; deporte; salud; educación; desarrollo social; cultura y patrimonio.

PURANOTICIA