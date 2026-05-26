Samuel Chávez asume la dirección de Corfo Valparaíso tras intensas negociaciones políticas

Luego de una serie de negociaciones políticas, que tuvo como protagonista a figuras nacionales ligadas a la Unión Demócrata Independiente (UDI), la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) quedó en poder de Samuel Chávez Muñoz, ingeniero en administración de empresas que liderará el organismo en la región de Valparaíso.

El también magíster en Gestión de Organizaciones asumió el cargo este lunes 25 de mayo y destaca por su trayectoria en gestión pública, desarrollo regional y conducción de equipos, tras desempeñarse en distintos espacios vinculados al fortalecimiento institucional y la articulación de políticas de impacto territorial.

La nueva autoridad, que además fue jefe de la campaña senatorial de María José Hoffmann, se desempeñó como director regional del Instituto de Seguridad Laboral en Valparaíso, y también ejerció funciones como asesor del Ministerio de Hacienda y consultor en materias de gestión, planificación y desarrollo territorial.

Corfo Valparaíso ha destacado que estas experiencias han contribuido al diseño e implementación de iniciativas orientadas al fortalecimiento de organizaciones, la gestión financiera y el impulso de proyectos de desarrollo e inversión regional.

De igual forma, señalaron que en esta nueva etapa, su directriz estará orientada a seguir fortaleciendo el emprendimiento, la innovación y el desarrollo productivo de la región de Valparaíso, promoviendo el trabajo colaborativo entre el sector público, privado y académico, con foco en la generación de nuevas oportunidades regionales.

Samuel Chávez subrayó que la Corporación de Fomento de la Producción es el motor para el crecimiento de Chile, que apoya la generación de empleos locales a través de las distintas líneas e instrumentos y consolida la regionalización.

Cabe recordar que a fines de abril, Puranoticia.cl publicó un artículo en el que indicaba que John Reid (Republicanos) y Carlos Briceño (UDI) eran las dos principales cartas para el puesto, pero que el primero mantenía un conflicto financiero que hacía prácticamente imposible que pudiera asumir; mientras que el segundo ha sido cuestionado por ser uno de los involucrados en el «Caso Viáticos» del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, lo que le habría costado la opción de quedarse con el puesto.

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