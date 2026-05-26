Fiscalía revela nuevos antecedentes sobre fatal atropello de marino en la Av. España de Viña: "Peatón cruzó en forma repentina"

Un trágico accidente de tránsito alteró por completo la mañana de este martes en la transitada Avenida España. El hecho, ocurrido alrededor de las 05:45 horas a la altura del Club de Yates, cobró la vida del Cabo 2° de la Armada de Chile, Felipe Guerrero Villegas, quien fue atropellado por un automóvil conducido por un Cabo 1° de la misma institución.

DINÁMICA DEL ACCIDENTE SEGÚN FISCALÍA

Aunque inicialmente se reportaron diversas versiones sobre las causas del siniestro, el Fiscal de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Andres Gallardo, adelantó detalles clave sobre las primeras pericias que apuntan a la responsabilidad del peatón en la dinámica del atropello.

Según explicó el persecutor, el accidente se produjo en la segunda pista de circulación cuando la víctima cruzó de forma imprevista la calzada. El fiscal detalló que:

"El peatón cruzó en forma repentina la calzada por la segunda pista de circulación, siendo impactado por un vehículo, el cual intentó esquivarlo hacia la derecha, pero el peatón realizó la misma maniobra, produciéndose el atropello".

Asimismo, las primeras conclusiones de la investigación eximen, de momento, al conductor de un actuar negligente o bajo los efectos del alcohol, destacando su disposición ante la justicia.

"El conductor fue sometido a prueba de alcotest, la cual resultó cero, y cooperó con la investigación policial", puntualizó el fiscal Gallardo.

EXPOSICIÓN AL RIESGO Y PERITAJES EN EL LUGAR

El Ministerio Público fue enfático en señalar que, a falta de las confirmaciones técnicas definitivas, el diseño de la vía jugó un rol fundamental en el fatal desenlace, debido a que el uniformado fallecido se desplazaba por un sector altamente peligroso y no apto para peatones.

"En un análisis temprano de la dinámica de este accidente, se ha podido determinar en forma temprana, pero no taxativa, que el peatón se expuso al riesgo al cruzar la calzada por una zona cuya configuración y diseño vial no está apta para el tránsito de peatones, esto sin adoptar las medidas de seguridad pertinentes", adelantó la Fiscalía.

Tras la confirmación del fallecimiento en el lugar, la Fiscalía ordenó la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros y del Servicio Médico Legal (SML) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias científicas.

A esta postura se sumaron las declaraciones de Carabineros a través del teniente Ricardo Cuviello, oficial investigador de la SIAT, quien reafirmó la tesis fiscal haciendo un llamado general a la prevención: "Se hace un llamado a que los peatones realicen los cruces de calzada por lugares habilitados, con la finalidad de disminuir y evitar todo riesgo de accidentes".

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