Plan «Villa Alemana Seguro»: Seguridad Municipal acumula más de 6 mil registros operativos y 4 mil fiscalizaciones en un año

A un año exacto del lanzamiento de «Villa Alemana Seguro», la Municipalidad realizó un balance del trabajo desarrollado en seguridad pública. Durante este período, la Dirección de Seguridad Pública acumuló 6.275 registros operativos y 4.099 actuaciones de fiscalización, además de 747 atenciones y gestiones a víctimas de delitos.

De los 6.275 registros operativos, 5.485 tuvieron verificación en terreno, equivalentes al 87,4% de ese total. Entre las situaciones más frecuentes estuvieron vehículos mal estacionados, ruidos molestos y actividades sospechosas, además de procedimientos vinculados a robos, riñas, consumo de alcohol o drogas en la vía pública y otras incivilidades.

En solo 12 meses, el municipio puso en marcha más de 20 medidas orientadas a fortalecer la prevención, la respuesta y la seguridad territorial.

Entre ellas se encuentran la firma del convenio OS-14, el patrullaje municipal 24/7, el número único 1211, casetas de seguridad, una Central de Monitoreo permanente con personal municipal, uso habitual de dron, la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos, la recuperación y ampliación de la red de cámaras, pórticos ALPR y firma del convenio con SITIA (Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial).

A esto se suman los postes inteligentes, ya adjudicados y cuya instalación comenzará en los próximos días, además de nuevas tecnologías para reforzar distintos sectores y los entornos de establecimientos educacionales, y paraderos inteligentes, proyecto actualmente con aprobación técnica y financiera de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otros.

“Hace un año, gran parte de lo que hoy vemos funcionando en seguridad simplemente no existía. No teníamos convenio OS-14, un 1211, patrullaje municipal 24/7, una Central de Monitoreo funcionando día y noche con personal municipal, casetas de seguridad, una Unidad de Atención a Víctimas de Delitos ni este nivel de despliegue territorial y tecnológico. También recibimos una red de cámaras muy deteriorada y hoy no solo la estamos recuperando, sino ampliándola. Todo esto ya es una realidad y es parte de lo que los vecinos de Villa Alemana se están acostumbrando a ver. Somos un Villa Alemana que trabaja todos los días para ser más seguro, y ahora vamos por más”, señaló el alcalde Nelson Estay.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Claudio Mendiboure, destacó el nivel de cumplimiento institucional alcanzado durante este período. “Tenemos un 100% de cumplimiento de las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública y estamos al día con el Plan Comunal de Seguridad Pública. A eso se suma el trabajo territorial, las marchas exploratorias, la prevención comunitaria y el control del comercio ambulante. Todo esto nos permite tener una gestión más ordenada, planificada y con presencia permanente en los barrios”, explicó.

EL AÑO DEL ORDEN, LA LIMPIEZA Y LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Con esta primera etapa consolidada, el municipio avanza en el Año del Orden, la limpieza y la recuperación de los espacios públicos. Hace pocos días fue aprobada una nueva ordenanza que establece multas de entre 1 y 5 UTM, según la gravedad de las infracciones.

“Hemos hecho mucho en seguridad y los resultados están a la vista, pero también sabemos que todavía falta. Esto no significa que vayamos a dejar la seguridad de lado; al contrario, vamos a seguir potenciándola, incorporando más tecnología, más capacidad de respuesta y más presencia en terreno. Pero, de forma paralela, ordenamos nuestra casa. Por eso este es el Año del Orden, la limpieza y la recuperación de los espacios públicos. Hace pocos días aprobamos una ordenanza muy potente, porque queremos un Villa Alemana más seguro, pero también más limpio, más ordenado y con sus plazas, parques y calles recuperadas para las familias, los jóvenes y el comercio establecido”, enfatizó Estay.

A este despliegue impulsado por el municipio se suma ahora la incorporación de Villa Alemana al Plan Escudo de Barrio, iniciativa que permitirá complementar y reforzar el trabajo que la comuna ya viene desarrollando en seguridad, prevención y recuperación de espacios públicos. En ese contexto, el alcalde Nelson Estay sostuvo una reunión de coordinación con el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, para articular la implementación del plan y potenciar, desde el territorio, las acciones municipales que ya se ejecutan en los barrios.

A un año de su lanzamiento, «Villa Alemana Seguro» marca un cambio concreto en la capacidad del municipio para enfrentar la seguridad: hoy existe mayor presencia territorial, más fiscalización, nuevas tecnologías, atención a víctimas y una coordinación institucional que antes no estaba instalada. Sobre esa base, la Municipalidad busca dar un nuevo salto, sumando el Plan Escudo de Barrio y las medidas del Año del Orden para profundizar la recuperación de espacios públicos y consolidar una Villa Alemana más segura, limpia y ordenada.

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