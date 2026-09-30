Gobernador Mundaca activa gestiones con parlamentarios para defender el Presupuesto 2027 del Gobierno Regional de Valparaíso

En el marco de las gestiones para defender el «Presupuesto 2027» del Gobierno Regional de Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca encabezó una serie de encuentros de trabajo con representantes legislativos de la zona. El objetivo central es situar en la discusión pública los recursos destinados a áreas prioritarias como salud, educación, vivienda, infraestructura, medio ambiente y agua.

Al respecto, la autoridad remarcó el impacto directo que poseen estos fondos estatales en el desarrollo cotidiano de los territorios locales:

"Los presupuestos que administramos los gobiernos regionales a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional es tremendamente importante, relevante, a propósito que el presupuesto que administramos les cambia la vida a las personas".

En esa línea, el gobernador se reunió con los senadores Andrés Longton y Squella, además del diputado Jaime Baza, para articular un frente común ante el ingreso de la ley de presupuestos por parte del Gobierno Central. Respecto al sentido político y descentralizador de estas reuniones, Mundaca detalló:

"Hemos tenido reuniones (...) para que nos ayuden precisamente a poner en la centralidad de la discusión pública los presupuestos regionales, los presupuestos que administran los gobiernos regionales. Cuestión que es relevante para seguir trabajando, para profundizar la descentralización y para mantener la pirámide decisional en materia de inversión en los territorios".

SINTONÍA TERRITORIAL

Las conversaciones no solo han abarcado al Poder Legislativo, sino también a las distintas jefaturas comunales de las provincias de la región de Valparaíso. Sobre la acogida que ha tenido esta estrategia de resguardo de los fondos públicos, la autoridad regional destacó:

"El propósito de estas reuniones es precisamente que los parlamentarios nos ayuden, nos ayuden a defender el presupuesto regional, también lo hemos hecho con los alcaldes, las alcaldesas de la región, y creo que hemos tenido una amplia sintonía".

A la espera del ingreso formal de la propuesta nacional, el Gobierno Regional ha sostenido reuniones previas con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (DIPRES). En relación con los resultados esperados tras estos acercamientos con el Ejecutivo, el gobernador expresó:

"Esperamos precisamente que los presupuestos de los gobiernos regionales no sufran ninguna merma, porque los presupuestos son tremendamente importantes y relevantes para mejorar la vida de las personas que habitan las regiones".

RIESGOS DE RECORTES

Un eventual ajuste a la baja no solo afectaría la continuidad del programa Proempleo, sino también la ejecución de obras relevantes, tales como la conservación de la Plaza Sotomayor, la construcción del CESFAM en Zapallar y obras de pavimentación en San Esteban y Limache.

Al referirse a las consecuencias inmediatas que generaría un menor marco financiero, la máxima autoridad regional advirtió:

"Una merma en el presupuesto afectaría sin duda a las grandes obras, a las grandes inversiones y la continuidad de programas que hoy día son importantes para la región".

Finalmente, Mundaca enfatizó la postura que adoptará la administración regional si no se respetan las proyecciones presupuestarias para la zona:

"Nosotros lo hemos dicho públicamente, y lo vuelvo a ratificar, si hay una merma importante desde el punto de vista del presupuesto de los gobiernos regionales, y en particular del gobierno regional de Valparaíso, vamos a tener que evaluar seriamente el no seguir colocando recursos en servicios públicos de ministerios que hoy día se encuentran centralizados".

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