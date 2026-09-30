Senadora Cariola respalda movilización de la Atención Primaria de Salud y califica de "inaceptable" el reajuste de $504 al per cápita

La senadora de la región de Valparaíso e integrante de la Comisión de Salud, Karol Cariola, participó de la movilización de las y los trabajadores de la Atención Primaria de Salud (APS), donde cuestionó el reajuste de $504 informado para el per cápita y comprometió la defensa de los recursos para la salud pública durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027.

En esa línea, calificó como “inaceptable que este Gobierno no entienda que la salud primaria es clave. Nos hemos enterado de que el reajuste del per cápita alcanza apenas los $504. Desde la Comisión de Salud del Senado queremos manifestar todo nuestro respaldo a esta movilización y vamos a defender los recursos que necesita la salud pública”.

La parlamentaria sostuvo que durante la discusión presupuestaria buscarán garantizar la participación de los gremios.“Vamos a abrir las puertas para que las y los dirigentes de la salud estén presentes en la tramitación de la Ley de Presupuestos. No es lo mismo discutir estos recursos a puerta cerrada que hacerlo de cara a quienes sostienen todos los días la atención primaria en nuestros territorios”, señaló.

Cariola cuestionó, además, las prioridades presupuestarias del Ejecutivo, asegurando que “tenemos un Gobierno que ha demostrado con sus recortes y con su reforma tributaria cuáles son sus prioridades. Mientras se reducen recursos públicos, quienes terminan pagando las consecuencias son las familias que dependen del sistema público de salud”.

En paralelo, la senadora emplazó al Gobierno a presentar un plan claro de infraestructura sanitaria y transparentar qué proyectos comprometidos continuarán adelante. “Hoy le exigimos al Gobierno que presente su plan de infraestructura. Todavía no sabemos cuáles de los compromisos asumidos para la reconstrucción de hospitales, Cesfam y otros establecimientos se van a cumplir y cuáles no”, afirmó.

La legisladora relevó especialmente la situación de la región de Valparaíso y recordó proyectos que siguen pendientes. “Aquí están las y los funcionarios del Cesfam Las Cañas, que llevan doce años, desde el incendio de Valparaíso, esperando su reconstrucción. Y en la provincia de Petorca tenemos una comuna como Cabildo que ni siquiera cuenta con un Cesfam”, sostuvo.

Finalmente, Cariola señaló que el fortalecimiento de la Atención Primaria requiere abordar conjuntamente infraestructura, condiciones laborales y financiamiento permanente. “Necesitamos avanzar en infraestructura, mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores y aumentar de manera significativa el per cápita y el financiamiento basal. Desde el Senado vamos a estar firmes defendiendo la salud pública y una atención que llegue efectivamente a las personas en sus territorios”.

PURANOTICIA