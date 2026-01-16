Plan «Verano Seguro» en Valparaíso: una veintena de carabineros refuerzan la seguridad en cerros y borde costero

Valparaíso es un destino turístico activo durante todo el año, sin embargo, durante la temporada estival la ciudad experimenta un aumento significativo de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, incrementando la demanda de distintos servicios y la necesidad de fortalecer la seguridad, el orden y la gestión del riesgo en la comuna.

En este contexto, la Ciudad Puerto cuenta con una dotación especial de funcionarios de Carabineros, quienes se desplegarán durante los meses de enero, febrero y hasta mediados de marzo, todo ello en el marco del plan «Verano Seguro».

Este refuerzo policial se suma a los trabajos municipales en materia de seguridad ciudadana, con énfasis en la prevención de delitos, incivilidades e incendios forestales, con el objetivo de asegurar un verano más tranquilo para vecinos, vecinas y quienes visitan Valparaíso.

Estas acciones se traducen en presencia permanente mediante patrullajes preventivos en turnos AM y PM, además de rondas en bicicleta, realizadas de manera coordinada por Carabineros y equipos del municipio en puntos estratégicos como Caleta Portales, Torpederas, Laguna Verde, cerros Alegre y Concepción, miradores, paseos y plazas.

Sumado a lo anterior, la alcaldesa Camila Nieto señaló que también “hemos adquirido y puesto en marcha de un importante dron que tiene visualización de alrededor de 1 kilómetro, que nos permitirá el monitoreo de la ciudad por aire, pero no solo en materia delictual, sino que también en lo que guarda relación en la prevención de incendios en la ciudad. Estas son importantes noticias para el desarrollo del turismo y del disfrute del verano de parte de los porteños y porteñas, ese es el compromiso que hemos tomado desde el municipio”.

Asimismo, el coronel Jaime Camps, prefecto de Carabineros de Valparaíso, detalló que “son alrededor de 20 carabineros que están reforzando tanto controles y fiscalizaciones, como también cerros, borde costero y los lugares donde recalan cruceros”. A ello agregó que “hasta el momento, la evaluación es positiva, en el sentido de que tenemos personal, no solo de infantería, que se desplaza en nuestros vehículos policiales cubriendo distintos lugares de la comuna”.

En la misma línea, la seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, destacó que “hoy hemos dado un salto cualitativo en seguridad pública y así lo ha demostrado el municipio, generando capacidades propias en el punto de vista de la prevención, el control y la fiscalización, y también de la atención a víctimas, que permite tener una ciudad preparada para atender este tipo de jornadas”.

Finalmente, Carolina Carrasco, directora regional de Sernatur, subrayó que "sabemos que la seguridad es un factor clave para quienes nos visitan. El año pasado vinieron más de 812.000 personas, con pernoctación incluida, que fue un crecimiento del 12% respecto al 2024. Estamos dando una señal muy fuerte de que pueden venir y disfrutar de todos los atractivos artísticos, culturales y patrimoniales con los que contamos”.

