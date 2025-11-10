Plan Preventivo 2025-2026: Viña del Mar presentó más de 14 acciones para prevenir incendios forestales en la temporada estival

Las estrategias y acciones del Plan Comunal Preventivo para la temporada estival 2025-2026 presentó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres comunal (Cogrid) que se realizó en el municipio, donde, además, se abordó la conformación de una Mesa Técnica a nivel regional para definir los cuadros de mando ante situaciones de emergencia.

La alcaldesa destacó la importancia de la reunión relativa a la fase de prevención de la emergencia, sobre todo, dijo, “por el factor de riesgo de los incendios forestales; en esta oportunidad hemos contado con las empresas privadas, con Esval, Chilquinta, y agentes públicos relevantes que nos dan las directrices para los procesos de prevención adecuada, en este caso, como las unidades operativas de la Delegación Presidencial junto a las unidades municipales, Fuerzas Armadas, Armada y Carabineros de Chile”.

En la ocasión, la jefa comunal hizo entrega oficial del Plan Preventivo Municipal para el periodo estival 2025-2026, que, precisó, “tiene una serie de iniciativas, son más de 14 puntos relativos que van desde la implementación de nuevos sistemas operativos con sistema de Inteligencia Artificial para la detección de incendios hasta la línea programática y operativa para realizar cortafuegos, planes de emergencia, desmalezados y acciones preventivas junto con la comunidad”.

También destacó que “hemos llegado a diversos acuerdos sobre colaboraciones en materia de inversión y formalización de protocolos, que tienen que regirse en base a la normativa y esperamos poder trabajarlos con los organismos técnicos correspondientes”.

En tal sentido, la autoridad comunal señaló la formación de una Mesa Técnica a nivel regional: “Como municipio, la Fuerzas Armadas, Carabineros y Bomberos somos coadyuvantes de quienes nos dan las instrucciones, por lo tanto, estamos atentos a la colaboración para poder construir un cuadro de mando que, además, pueda tener como objetivo, realizar ciertas evacuaciones muy concentradas en los puntos críticos de la ciudad para hacer simulaciones frente a las emergencias por incendio, una cuestión que no está acabada a nivel mundial pero que queremos pilotar junto con los servicios públicos del Estado de Chile”.

PLAN MUNICIPAL PREVENTIVO

Las acciones contenidas en el plan preventivo comunal se iniciaron el 1 de octubre pasado. Entre ellas destaca la ejecución de desmalezado en 102 puntos de la ciudad y la construcción de 84.500 metros lineales de cortafuegos, con recursos municipales y equipos de Operaciones y Servicios. A ello se suman los desmalezados participativos en coordinación con Secpla, programa Quiero Mi Barrio, Seguridad Comunitaria de la Dirección de Seguridad Pública y Dideco.

En cuanto a la educación y concientización comunitaria, se realizan Socioeducativas sobre reducción de riesgo de incendios forestales, Familia preparada, jornadas de difusión, ferias de servicios, ferias ambientales y stand informativos.

También se cuenta con un manual de procedimiento y requerimientos para propiedades en estado de abandono, donde se detallan las acciones para notificar a los dueños de predios privados que no cumplen con las condiciones de limpieza y mantención exigidas. Todo ello, orientado a la reducción de la carga de combustible vegetal y al control de factores que favorezcan la propagación de incendios.

