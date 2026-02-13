Click acá para ir directamente al contenido
Plan operativo nacional para la captura de prófugos de la justicia culmina con 9 detenidos en la región de Valparaíso

Carabineros capturó a personas con órdenes vigentes por delitos como abuso sexual, robo y maltrato en comunas de la región. Dos quedaron en prisión preventiva y el resto con medidas cautelares.

Viernes 13 de febrero de 2026 11:49
Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas de Valparaíso, detuvo a nueve prófugos de la justicia en el marco del plan operativo nacional que se desarrolló entre el martes 10 y jueves 12 de febrero. 

El radio de búsqueda comprendió toda la región, con resultados en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Puchuncaví.

Los detenidos mantenían órdenes vigentes por diversos delitos, como: abuso sexual, maltrato, robo, amenazas, lesiones y desacato. Tras la formalización, dos de ellos quedaron en prisión preventiva, los demás con medidas cautelares.

