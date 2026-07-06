Plan oncológico del Ministerio de Salud logra reducir listas de espera y alcanza resultados superiores al 95% en la región de Valparaíso

En una actividad realizada en el Salón Auditorio del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del mar, la ministra de Salud, May Chomali, junto a autoridades de la red del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQP), presentó el balance de cierre del programa nacional "90 días Plan Alerta Sanitaria Oncológica".

Esta estrategia fue impulsada con el objetivo de disminuir los tiempos de espera para miles de pacientes oncológicos, facilitando un acceso más oportuno tanto al diagnóstico como al tratamiento del cáncer. La jornada también permitió reconocer el trabajo desarrollado por los equipos de salud de la región, cuyo desempeño fue clave para concretar los resultados obtenidos en la red pública.

BALANCE POSITIVO PARA LA RED PÚBLICA

Durante su intervención, la ministra May Chomali destacó la efectividad que tuvo la implementación de este plan de emergencia en la región de Valparaíso, valorando especialmente el compromiso y trabajo de los equipos locales.

Al respecto, la secretaria de Estado manifestó que "es muy satisfactorio además ver en esta región de Valparaíso la capacidad que tuvieron de vincular al 100% de los pacientes y de haber resuelto ya a esta fecha o iniciado su resolución a más del 95 al 98% de los pacientes".

La autoridad además subrayó que los resultados fueron posibles gracias al fortalecimiento de la propia red pública de salud, sin depender mayoritariamente de prestadores externos.

"Un gran porcentaje se hizo en nuestra infraestructura de hospitales públicos, con nuestras enfermeras, nuestros auxiliares, nuestros comités oncológicos, nuestros médicos, con nuestro personal. Y eso tiene un tremendo valor porque quiere decir que la red es capaz de hacerse cargo de los problemas de salud de nuestra gente".

COMPLEJO ESCENARIO

Consultada por la situación existente antes de implementar el plan, la ministra explicó que el Ministerio de Salud se encontró con una importante cantidad de pacientes que acumulaban retrasos en distintas etapas de su atención oncológica, lo que hizo necesaria una intervención urgente.

"El escenario con lo que nos encontramos es una cantidad no menor de pacientes (...). Eran más de 30 mil personas que no habían recibido un correcto diagnóstico, les faltaba mucho para que recién partieran sus primeras atenciones".

En esa línea, Chomali precisó que se detectaron demoras tanto en los procesos de pesquisa y diagnóstico —que concentraban la mayor cantidad de casos— como en cirugías, consultas médicas e inicio de tratamientos de quimioterapia, situación que, según indicó, motivó la implementación de esta estrategia extraordinaria.

Asimismo, enfatizó el impacto humano que tienen estos retrasos para quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer y sus familias.

"Cada día que espera un paciente con cáncer es un día menos de vida como alguien dijo por ahí y muchas veces, es más. Un día más de espera es una angustia no solamente para el paciente, sino que, para toda su familia y eso, ese número tengo que reconocer que me interpeló".

LAS LISTAS DE ESPERA

Tras los resultados alcanzados durante los 90 días del Plan Alerta Sanitaria Oncológica, la ministra adelantó que el siguiente paso será transformar esta experiencia en un nuevo modelo de gestión, con el propósito de evitar que las listas de espera vuelvan a incrementarse.

Según explicó, el desafío consiste en abordar las causas estructurales que originan estos retrasos, fortaleciendo la coordinación entre el Ministerio de Salud, los servicios de salud y los hospitales.

"Nos dimos cuenta del análisis de la información que cada vez que hay un programa de resolución de listas de espera, al poco tiempo esta lista de espera se reproduce, por lo tanto, hay que hacerlo de una forma distinta, hay que buscar las causas de raíz de este problema (...). Queremos cambiar a una nueva forma de hacer el modelo de atención que nos permita no reproducir la lista de espera".

PACIENTES VALORAN

La actividad contó además con la participación de pacientes de la Unidad de Oncología del Hospital Dr. Gustavo Fricke, quienes compartieron su experiencia tras la implementación del plan y destacaron la disminución en los tiempos de respuesta para acceder a sus tratamientos.

Débora Riveros, paciente que recientemente fue operada de un tumor, relató la rapidez con la que avanzó su proceso asistencial.

"Yo vine a ver a la doctora aquí en el Gustavo Fricke y después, al otro día, ya al tiro, llegué a la casa y me llamaron al tiro para esta operación (...). Yo estoy contenta, escuché a la ministra, escuché a los que hablaron ahí y es bueno que haya un avance en todo lo que sea la salud, porque hay muchos pacientes que están esperando de mucho tiempo y ojalá que esto se cumpla, de que los avances sigan más rápidos".

PURANOTICIA