Plan Invierno permitió a Viña enfrentar sistema frontal sin mayores contratiempos

Autoridades de Viña del Mar reportaron que la ciudad resistió de buena forma el sistema frontal que afectó a la zona centro sur de nuestro país, sin que se hayan generado situaciones de emergencia mayor en la comuna.

En este contexto, Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), Operaciones y Servicios y la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), se desplegaron en el territorio para atender las necesidades de la comunidad y entregar polietileno de manera preventiva y a quienes lo requirieron por filtraciones en sus viviendas.

Entre las principales afectaciones se cuenta la caída de árboles y postes eléctricos, además de choques contra barreras New Jersey, todo lo cual fue oportunamente abordado por los equipos municipales y de emergencia.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “como comuna tenemos el Plan Invierno más grande de toda la región de Valparaíso, que consta de diferentes aspectos, pero lo más relevantes es que desde marzo hasta la fecha logramos controlar más de 70 microbasurales, limpiar del orden de mil sumideros en toda la comuna y habilitar diferentes puntos de distribución de acopio y entrega de herramientas para responder a las condiciones climáticas que se avecinan en este invierno 2026”.

En el marco del Plan Invierno 2026, el trabajo preventivo comenzó en los últimos días de marzo, en coordinación con GRD y otras direcciones municipales.

Es así que a través de la Sección de Aseo y del Departamento de Servicios del Ambiente, se realizaron más de 70 operativos de retiro de microbasurales en los sectores de Recreo, Nueva Aurora, Forestal, Chorrillos, Villa Hermosa, Villa Dulce, Miraflores, Achupallas, Reñaca Alto, Gómez Carreño y Santa Inés, desde donde se retiraron 1.415 metros cúbicos (cerca de dos camiones) de residuos.

Adicionalmente, se limpiaron 895 sumideros en el centro de la comuna, para mantener las vías de evacuación de aguas despejadas para un correcto escurrimiento.

PURANOTICIA