Plan Invierno 2026: Autoridades de la región de Valparaíso activan coordinaciones frente a inminente llegada de fenómeno de "El Niño"

Con el objetivo de anticiparse a las contingencias climáticas, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y Senapred encabezaron un Cogrid Preventivo enfocado en el Plan Invierno. Las proyecciones meteorológicas indican la llegada del fenómeno de “El Niño”, lo que implicaría un trimestre (mayo-julio) con precipitaciones de niveles “normal a sobre lo normal” tanto en la costa como en el interior.

Existen 1.926 puntos críticos georreferenciados en la región. El director regional de Senapred, Christian Cardemil, detalló que cuentan con un mapeo georreferenciado al que la ciudadanía puede acceder para conocer los riesgos en su entorno.

“Este comité es para la fase de mitigación y preparación para el periodo invernal (...) tenemos un mapeo que está georreferenciado, al cual pueden acceder los vecinos y que es levantado por los mismos municipios”

Además, la autoridad técnica precisó que “la recurrencia más común que tenemos nosotros de esa relación con la capacidad de traslado de agua de los colectores o de los cursos de agua (...) que no den abasto frente a una condición hidrometeorológica que supere las precipitaciones normales”

Al respecto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, enfatizó la importancia de la prevención local diciendo que “hicimos el aterrizaje por provincia y comuna, de modo tal de estar alertas y coordinados (...) también se planteó la inquietud de que la comunidad pueda tener la posibilidad de levantar ellos mismos puntos críticos que conozcan en sus territorios”.

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Uno de los focos principales es la continuidad del servicio eléctrico. Pese a los cortes registrados en las primeras lluvias, las autoridades señalaron que el plan de mantenimiento de las distribuidoras tiene un 98,7% de avance.

El seremi de Energía, Celso Quezada, explicó que “hemos estado todos estos días en terreno revisando y fiscalizando lo que están haciendo las empresas distribuidoras con el fin de que este invierno el suministro energético se mantenga lo más continuo posible”.

Además, se informó una coordinación especial para los más de 1.800 pacientes electrodependientes de la región para asegurar su soporte técnico ante eventuales cortes.

SALUD MENTAL

Desde la Seremi de Salud se confirmó la inyección de recursos para la contratación de personal, fármacos y la reconversión de camas. Mariol Luan, titular de la cartera, subrayó que se busca disminuir la tensión de la carga asistencial.

Un punto relevante es la atención a los damnificados por los incendios de febrero, para lo cual la Dra. Luan sostuvo que “estamos juntamente con los servicios de salud en constante coordinación. (…) Se hace una revisión y una fiscalización de los recintos de salud porque nosotros tenemos que visibilizar dos áreas (…) la continuidad del servicio mediane infraestructura y acciones preventivas”.

Finalmente, el delegado Millones adelantó que a finales de mayo se realizará un simulacro preventivo de terremoto y tsunami en la Escuela Naval para evaluar la capacidad de respuesta de los servicios ante múltiples riesgos.

PURANOTICIA