Plan «Escudo de Barrio» intervendrá sectores "prioritarios" en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y San Antonio

Un nuevo plan para reforzar la seguridad y recuperar barrios afectados por delitos e incivilidades comenzará a implementarse en la región de Valparaíso. Se trata del «Plan Escudo de Barrio», impulsado por el Ministerio de Seguridad Pública y que contempla intervenciones en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y San Antonio.

Según se explicó, la iniciativa busca concentrar los esfuerzos del Gobierno, los municipios, las policías y las comunidades en determinados barrios o polígonos que presenten una mayor concentración de hechos delictuales y factores de riesgo.

El anuncio se conoció luego de la visita del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, al Mercado Cardonal de Valparaíso, instancia en la que se abordaron medidas destinadas a reforzar la seguridad y presencia del Estado en sectores prioritarios.

La autoridad de Gobierno destacó que "como Estado podemos demostrar que podemos trabajar coordinados. Como en todo Chile se piden más Carabineros, estamos con una serie de medidas de gestión y tecnológicas, además de reforzamiento de la seguridad municipal".

Arrau agregó que "queremos trabajar junto al municipio, a las policías y el resto de los ministerios en un plan integral de seguridad. Esto que llamamos «Escudo de Barrios», que va a ir partiendo de a poco y también incorpora recursos, focalización policial y una intervención más integral por parte del Estado para seguir avanzando”.

FUNCIONAMIENTO

La primera etapa considera un diagnóstico territorial a nivel de unidades vecinales, con el objetivo de identificar los principales factores que inciden en la ocurrencia de delitos e incivilidades. Para ello se utilizarán antecedentes delictuales y trabajo en terreno.

Con esa información se definirán los polígonos que serán intervenidos y las medidas específicas que se aplicarán en cada sector, de acuerdo con sus características y necesidades.

El seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, explicó que "el plan «Escudo de Barrio» representa una nueva forma de enfrentar la delincuencia, porque no sólo incorpora una mayor presencia policial, sino que reúne a todo el Estado para recuperar los espacios públicos y devolver la tranquilidad a los vecinos".

De igual forma, sostuvo que "en la región comenzaremos este trabajo en Valparaíso, con intervenciones focalizadas que combinarán prevención, control, inversión pública y participación comunitaria. Nuestro compromiso es avanzar de manera coordinada para que los barrios vuelvan a ser espacios seguros para las familias".

Entre las medidas que podrían incorporarse durante la fase de implementación se encuentran proyectos de mejoramiento de luminarias, adquisición de drones, vehículos y motocicletas, cámaras corporales, sistemas de televigilancia y distintas intervenciones destinadas a recuperar espacios públicos.

Los recursos serán canalizados a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, mientras que la coordinación técnica del proceso estará a cargo de la Seremi de Seguridad Pública.

Para Silva, "esta es una tarea que nos convoca como Estado, no sólo al Ministerio de Seguridad o el municipio, sino que involucra a todo el Gabinete Regional, pues apunta a una recuperación integral donde todas las instituciones aportarán desde su quehacer pero con perspectiva de seguridad".

COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS

El despliegue del plan contempla ahora una fase de coordinación con las autoridades comunales de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y San Antonio.

Durante las próximas semanas se desarrollarán reuniones con los respectivos alcaldes para iniciar el levantamiento técnico de los sectores que serán considerados y definir, junto con los municipios, las policías y el gabinete regional, las iniciativas que podrían ejecutarse en cada territorio.

Vale indicar que la apuesta del Gobierno es que las intervenciones permitan combinar control policial, prevención, inversión en infraestructura y recuperación de espacios públicos, con una estrategia adaptada a las características de cada barrio.

PURANOTICIA