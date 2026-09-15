Plan Escudo de Barrio en Valparaíso: refuerzan fiscalización y seguridad en cinco puntos estratégicos del sector El Almendral

Con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad, prevención del delito y fiscalización en el barrio El Almendral de Valparaíso, la Seremi de Seguridad Pública coordinó un operativo intersectorial que contempla el despliegue simultáneo de equipos policiales, municipales y de distintos servicios públicos en cinco puntos estratégicos de este transitado sector ubicado en el plan de la Ciudad Puerto.

La intervención consideró acciones en el eje Pedro Montt, Rodoviario, Mercado Cardonal, eje Uruguay y Av. Argentina, sectores que concentran una alta circulación de personas y actividad comercial, buscando así fortalecer la presencia del Estado, prevenir delitos e incivilidades y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente.

En el operativo participaron Carabineros, PDI –a través de Extranjería–, Municipio de Valparaíso, Servicio de Impuestos Internos, Dirección del Trabajo, Senda y equipos de fiscalización de la Seremi de Transportes, desarrollando controles y fiscalizaciones de acuerdo con las competencias de cada institución.

El seremi Hernán Silva señaló que "este operativo refleja una forma de trabajo basada en la coordinación permanente entre las policías, Municipio y los servicios del Estado, permitiendo abordar la seguridad desde distintas dimensiones y entregar una respuesta integral a las necesidades de la comunidad".

La iniciativa forma parte de las acciones territoriales del Plan Escudo de Barrio, impulsado por el Gobierno para fortalecer la seguridad mediante una intervención coordinada y permanente de las instituciones del Estado en sectores prioritarios.

Asimismo, se integra al conjunto de operativos especiales de fiscalización y prevención implementados con motivo de Fiestas Patrias, destinados a anticipar situaciones de riesgo y reforzar las condiciones de seguridad durante este período.

Este tipo de despliegues responde a un modelo de trabajo intersectorial que articula las capacidades de las policías, municipios y servicios públicos, permitiendo abordar de manera integral los factores asociados a la seguridad y prevención del delito.

El operativo se suma a las acciones desarrolladas durante los primeros seis meses de gestión del Gobierno para fortalecer la seguridad pública, incrementar la capacidad de fiscalización y consolidar la coordinación institucional, con especial atención en aquellos sectores donde se requiere una presencia activa y permanente del Estado.

PURANOTICIA