Plan de retiro de cables llega a Quilpué: intervendrán 416 puntos y se sumará a más de 10 mil en toda la región de Valparaíso

Desde la plaza Rengifo, autoridades de Gobierno encabezaron el inicio de los trabajos del Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables en Quilpué, con el objetivo de recuperar el espacio público y contribuir a generar espacios más ordenados y seguros.

Este plan de alcance nacional, que comenzó su implementación en mayo, contempla la intervención de más de 66 mil puntos a lo largo de todo el país y el retiro de aproximadamente 6.500 kilómetros de cables en desuso, una distancia equivalente a la ruta entre Santiago y Miami.

En la región de Valparaíso, la planificación considera más de 10 mil puntos de intervención en 37 comunas, las que serán abordadas durante las tres fases anuales del plan. Las ciudades que están consideradas dentro de la primera fase (2026-2027) son Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Papudo y Quilpué.

Quilpué es la cuarta comuna con mayor cantidad de puntos intervenir a nivel regional, con 416. Los trabajos abarcarán sectores residenciales como El Belloto, Belloto Norte, El Retiro, El Esfuerzo, El Sauce, Estero Viejo y Villa Olímpica, junto con vías que presentan alta congestión de tendido aéreo como las avenidas Los Carrera, Freire y Marga Marga, además del centro urbano y la Plaza Rengifo.

El biministro de Transportes y Telecomunicaciones, y de Obras Públicas, Louis de Grange señaló que “iniciamos aquí, en plaza Rengifo, el despliegue en terreno del Plan de Retiro y Ordenamiento de Cables en la región, una iniciativa que nos permitirá recuperar y ordenar los espacios públicos para que las familias de Quilpué cuenten con barrios más limpios, seguros y ordenados. En esta comuna intervendremos más de 400 puntos, reduciendo riesgos para peatones y vehículos y permitiendo que vecinos y transporte puedan desplazarse con mayor seguridad y confianza”.

En tanto, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, explicó que “nuestra prioridad es que la recuperación del tendido aéreo se haga con orden y sin afectar a las familias. Estaremos desplegados en terreno supervisando que las empresas realicen sus retiros de manera adecuada en los 416 puntos de la comuna, y también en Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio y Papudo durante este año. A nivel país ya ordenamos 59 mil metros de líneas traducidos en 10 mil kilos de basura aérea en 16 comunas, gracias a una coordinación público-privada”.

La alcaldesa Carolina Corti comentó que “estamos avanzando en un reordenamiento y en el retiro de cables que ya no se utilizan, algo que valoramos profundamente, especialmente por el impacto positivo que tendrá en la imagen de la ciudad. Esta iniciativa va en línea con la política pública local que estamos impulsando en Quilpué, tanto en el sector de El Belloto como en la zona rural. Entendemos que, en un plazo de entre cinco y seis meses, al menos los puntos considerados en nuestra comuna estarán en gran medida resueltos.

Rodrigo Ramírez, presidente de Idicam, gremio que reúne a las empresas de infraestructura digital, subrayó que “el Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables es una de las operaciones de infraestructura más importantes que ha enfrentado la industria de telecomunicaciones en su historia. Estamos demostrando que es posible implementar soluciones coordinadas, técnicamente viables y financieramente sostenibles, con un impacto directo en la recuperación del espacio público, el ordenamiento urbano y la seguridad de las ciudades".

El Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables continuará avanzando en sus siguientes fases. En 2027 en 15 comunas: Algarrobo, Cabildo, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, La Ligua, Petorca, Puchuncaví, Quillota, Quintero, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar. Y en 2028 en otras 17 como Limache, Olmué, Calle Larga, Los Andes, La Calera, San Esteban, Santo Domingo y Rapa Nui.

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