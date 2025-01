Plan de reconstrucción tras el megaincendio: Solicitan auditoría a Contraloría para ver si se está cumpliendo su ejecución

El diputado Andrés Celis presentó este jueves un requerimiento ante la Contraloría Regional de Valparaíso, solicitando una auditoría completa al plan de reconstrucción implementado tras el devastador megaincendio que, en febrero de 2024, arrasó amplias zonas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Según denunció el parlamentario, el proceso ha estado marcado por retrasos, falta de transparencia y dudas sobre el correcto uso de los recursos asignados.

"Esto tiene como propósito que la Contraloría se pronuncie sobre si se está cumpliendo la ejecución del plan de reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Lo segundo es que se audite, es decir, que se vea si los dineros comprometidos para el lanzamiento de la reconstrucción, que son cerca de mil millones de dólares, se estén destinando para estos fines", señaló.

El parlamentario también cuestionó la eficacia de los actores a cargo del proceso, haciendo hincapié en que "esta auditoría tendrá que determinar cuántos de los mil millones de dólares que se tienen que destinar en cinco años, hoy día han sido gastados en lo que es la reconstrucción. Y lo que yo le consulto a la Contraloría es que vea si los compromisos se están cumpliendo. ¿Qué compromisos? Hay un Comité de Ministros de la Reconstrucción que tiene que funcionar, gestionar, y es presidido por la Ministra de Desarrollo Social. Entonces, ¿lo ha presidido? ¿Cuántas sesiones han habido? ¿Cuáles son los acuerdos? Después, hay un gerente técnico de la reconstrucción y le pregunto exactamente lo mismo porque se le paga un sueldo mensual. Entonces, queremos que también se audite aquello".

Celis destacó que los avances en la reconstrucción han sido insuficientes, señalando que, a su juicio, "con suerte tenemos dos o tres casas levantadas. La mayoría han sido por aporte de privados o por la fundación Levantemos Chile. También queremos preguntarle: ¿Cuántos subsidios se han entregado? ¿Hay un acompañamiento a las personas que han sido víctimas, tanto en la parte de salud física como mental? Queremos tener un registro completo".

Asimismo, manifestó dudas respecto a la utilización de los recursos provenientes de impuestos sustitutivos por impuestos fiscales. “Solicitamos a la Contraloría que vea si lo que acaba de anunciar el Ministro de Hacienda tiene legitimidad. Para quienes no lo saben, Marcel ha señalado que aquel fondo que se está reuniendo para la reconstrucción, que viene de los privados, ahora lo va a destinar no tan solo para la reconstrucción, sino que también para otros gastos del erario nacional. ¿Esto lo puede hacer? Hay una nebulosa que nosotros estamos preguntando”, afirmó.

Finalmente, subrayó que su intención no es entorpecer el proceso, sino garantizar que las víctimas sean atendidas y los recursos utilizados de manera eficiente. “El objetivo de esto es acompañar a las víctimas, fiscalizar la reconstrucción y no existe ningún fin de querer entorpecerla. Todo lo contrario, yo estoy llano a reunirme con todas las autoridades, todos los alcaldes, las alcaldesas, pero pongámonos serios. La gente no ve que la reconstrucción avance y mi obligación, como diputado, es fiscalizar”, concluyó.

