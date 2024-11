Plan de Emergencia Habitacional registra un 52% de avance en la región de Valparaíso

11 de las 38 comunas que componen la región de Valparaíso superaron el 70% de sus respectivas metas en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH), compromiso asumido por el Presidente Gabriel Boric que busca entregar 260 mil nuevas viviendas al término de su mandato.

De acuerdo al último informe, correspondiente a octubre, las comunas que tienen más de un 70% de avance en el término de las unidades habitacionales para el cumplimiento de sus metas son Petorca (218,9%), La Calera (114,1%), San Antonio (106,2%), Rinconada (98,7%), Limache (86,1%), Hijuelas (77,8%), Papudo (76,9%), Quillota (73,6%), La Ligua (72,4%), Cartagena (70,7%) y Villa Alemana (70,2%).

A nivel regional, en tanto, la meta es de 31.246 viviendas y el avance promedio de las 38 comunas es del 52%, equivalente a 16.240 viviendas terminadas o entregadas. Además, hay 13.992 en ejecución y 6.074 por iniciar.

El director regional de Serviu, Rodrigo Uribe, valoró que "el Plan de Emergencia Habitacional avanza con un tranco firme y, en este sentido, hoy podemos decir que estamos sobre el 52% de la meta en la región. Eso implica seguir trabajando juntos. Además, hay 11 comunas que están sobre el 70% y eso es bien importante en términos prácticos porque da cuenta del trabajo".

"Vamos a seguir trabajando así. Nuestro objetivo es poder cumplir la meta y ojalá poder superarla. En la región son más de 31 mil viviendas que tenemos que ejecutar. Estamos haciendo un gran esfuerzo y este esfuerzo, por supuesto, está combinado el Gobierno Regional y los gobiernos, además del Ministerio en su conjunto”, agregó.

En tanto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, comentó que "ya llegamos al 100% de la meta en Magallanes y cuatro regiones están por sobre el 80% de cumplimiento. Sabemos que no es suficiente, sabemos el drama que implica para las familias no tener un hogar, pero estamos trabajando para cumplir con la meta presidencial. Hemos estado en Antofagasta, Puerto Montt, acá mismo en Valparaíso entregando viviendas y eso no va a detenerse hasta el último día del Gobierno”.

Cabe hacer presente que actualmente, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, a nivel país existen 151.163 unidades terminadas o entregadas; en proceso de ejecución hay otras 126.333 viviendas; y 73.072 unidades están por iniciar sus obras.

PURANOTICIA