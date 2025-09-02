Plan de Emergencia Habitacional al debe: Techo-Chile advierte que sólo cumple el 30% de su meta en campamentos de la V Región

El Centro de Estudios de Techo-Chile presentó su segundo reporte de seguimiento al Plan de Emergencia Habitacional (PEH), advirtiendo un fuerte rezago en los campamentos. Y es que mientras el plan alcanza un 80% de avance general, sólo un 27% de las soluciones comprometidas para estas familias se ha materializado: de las 40 mil previstas, se han entregado apenas 11 mil hasta mayo de 2025.

El informe de la ONG recuerda que más de 120 mil hogares viven actualmente en campamentos en Chile, la mayor cifra en casi tres décadas, y advierte que cumplir con la meta original habría significado dar respuesta a un tercio de ellos.

De esta manera, el estudio analizó el avance de las dos estrategias del Plan de Emergencia Habitacional con foco en campamentos: Gestión Habitacional, que busca relocalizar familias mediante proyectos de vivienda; y Construyendo Barrios, que apunta a la radicación en el mismo terreno con acceso a servicios básicos.

De acuerdo con los datos entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), hasta mayo de 2025, 91,6% de los campamentos priorizados por el PEH estarían avanzando hacia una solución habitacional. Sin embargo, de la meta de 40.599, solo 10.986 viviendas habrían sido efectivamente entregadas a la fecha, lo que da cuenta de una brecha significativa respecto del avance general del plan.

"Si bien, Construyendo Barrios se encuentra trabajando con el 91,6% de las familias contempladas en su meta (23.329 hogares), aún no existen antecedentes de entrega de viviendas”, explicó Javiera Moncada, directora de Estudios de Techo, agregando que "en el caso de Gestión Habitacional, se registraban 2.560 viviendas en ejecución, equivalentes al 16,9% de las 15.123 unidades proyectadas para campamentos. Hasta mayo, se había entregado 72,6% de la meta de este programa, lo que representa apenas un 27% de las soluciones comprometidas para familias en campamentos".

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Pero Puranoticia.cl quiso conocer el detalle de las cifras regionales expuestas en este nuevo estudio elaborado por la ONG. Así es como se informó que en la región de Valparaíso hay 335 campamentos, con 30.458 familias y aproximadamente 88.361 personas, de acuerdo con el último catastro nacional de Techo-Chile.

Pero antes de detallar las cifras, vale hacer presente que el Plan de Emergencia Habitacional surge a partir de la Ley de Integración Social y Urbana el año 2022, el cual tiene el fin de combatir el déficit habitacional en el país por medio de la entrega de 260.000 viviendas entre los años 2022 y 2025. En ese sentido, en la región de Valparaíso hay 16.876 viviendas en ejecución y 14.370 viviendas por ejecutar.

A través de la estrategia de Gestión Habitacional, se están generando 633 soluciones habitacionales, de las cuales 257 viviendas están en proceso de ejecución y 376 ya han sido entregadas. Las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana y Concón registran la mayor concentración de viviendas en ejecución y entregadas.

En el caso de la estrategia Construyendo Barrios, ésta tiene una meta de 7.705 familias a intervenir, correspondiente a 101 campamentos. La intervención actual se concentra en 86 campamentos (85% de la meta), pero sobrepasa la cantidad de familias de la meta (101,5%). Si bien, hay intervención en 12 comunas, hay un mayor enfoque en Viña del Mar y Valparaíso, pero sin que se hayan finalizado trabajos hasta mayo de 2025.

Estas cifras dan cuenta que, en general, se están destinando soluciones habitacionales a un 30,1% de las familias de campamentos de la Quinta Región.

APUNTAN A "INEFICACIA"

Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de Techo-Chile, sentenció que "las cifras muestran que el Plan de Emergencia Habitacional no está logrando beneficiar a las familias que viven en campamentos. No hablamos de falta de voluntad, sino de la ineficacia de los instrumentos de política pública durante al menos la última década para que las familias salgan de los campamentos y accedan a una vivienda adecuada".

Desde Techo-Chile subrayaron en la necesidad de dar continuidad al Plan de Emergencia Habitacional más allá de un período de Gobierno, con plazos realistas y un enfoque integral que articule la construcción de viviendas con programas sociales. Para ello, se plantea una coordinación intersectorial entre ministerios y servicios —como Desarrollo Social, Obras Públicas y Migraciones— y no depender únicamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, se propone priorizar a las regiones con mayor déficit y reactivar la colaboración con la sociedad civil y el sector privado.

Y es que a juicio de la ONG, una solución integral requiere ir más allá de las viviendas, abordando otras dimensiones sociales tales como la seguridad pública, el apoyo en la formalización, el trabajo con la niñez y adolescencia y la política migratoria.

PURANOTICIA