Plan de contingencia para Año Nuevo y medidas de seguridad vial en rutas hacia la región de Valparaíso

Con el objetivo de facilitar un desplazamiento seguro y expedito hacia la región de Valparaíso durante las celebraciones de Año Nuevo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) activó un plan especial de contingencia en las principales rutas concesionadas que conectan con la zona, ante el importante aumento del flujo vehicular esperado.

La información referente a las medidas de tránsito y gestión tarifaria para la región de Valparaíso fue dada a conocer por el delegado presidencial regional (s), Cristian Aravena, junto al seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza, la vocera regional de Gobierno, Carolina Zapata, y el Coronel Jaime Campos, Prefecto de Carabineros de Valparaíso, quienes detallaron el plan coordinado que se implementará durante el período festivo.

Para esta contingencia, que se extenderá entre el miércoles 31 de diciembre y el domingo 4 de enero de 2026, se proyecta la salida de más de 549 mil vehículos desde la región Metropolitana y el ingreso de cerca de 560 mil, concentrándose una parte importante de estos viajes en la ruta 68, principal vía de acceso a Valparaíso y Viña del Mar.

El día de mayor flujo de salida será el miércoles 31 de diciembre, cuando se espera el tránsito de más de 40 mil vehículos por la ruta 68, especialmente entre las 08:00 y las 21:00 horas.

En tanto, el retorno hacia Santiago se concentrará el domingo 4 de enero, con cerca de 42 mil vehículos circulando por esta misma ruta en dirección oriente, principalmente entre las 12:00 y las 23:00 horas.

MEDIDAS TARIFARIAS

Como parte del plan, el MOP implementará gestión tarifaria especial para vehículos livianos y de carga:

Miércoles 31 de diciembre (salida hacia la región)

Peaje a luca para vehículos livianos entre las 07:00 y las 13:00 horas en:

Peajes Lo Prado y Zapata (Ruta 68), sentido poniente.

Rebaja del 50% en la tarifa para camiones de 2 o más ejes entre las 00:00 y las 07:00 horas, en los mismos puntos.

Domingo 4 de enero (retorno a Santiago)

Peaje a luca para vehículos livianos entre las 07:00 y las 13:00 horas en:

Peajes Lo Prado y Zapata (Ruta 68), sentido oriente.

Rebaja del 50% en la tarifa para camiones de 2 o más ejes entre las 00:00 y las 07:00 horas, en los mismos puntos.

SEGURIDAD Y GESTIÓN DE TRÁNSITO

El plan considera además un refuerzo en la seguridad vial, con conificación y apoyo de Carabineros en accesos y salidas de autopistas, junto con el despliegue de vehículos de emergencia, entre ellos:

Ruta 68 (Santiago - Valparaíso), ruta 78 (Santiago - San Antonio), y ruta 5 Norte (Túnel El Melón), un total de 10 patrullas, 14 grúas, y 6 ambulancias.

Al respecto, el Seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza, indicó que “como MOP hemos activado un plan especial de contingencia para Año Nuevo, enfocado en facilitar desplazamientos más seguros y expeditos desde la región Metropolitana hacia la región de Valparaíso. Sabemos que la ruta 68 concentra gran parte del flujo vehicular en estas fechas, por lo que hemos dispuesto medidas de gestión tarifaria como el peaje a luca para vehículos livianos y la rebaja del 50% del peaje para camiones, en horarios previamente establecidos, el día 31 de diciembre y el domingo 4 de enero, asímismo refuerzo de seguridad vial y coordinación permanente con Carabineros y las concesionarias, con el objetivo de reducir la congestión y resguardar la seguridad de las personas. El llamado es a planificar los viajes, informarse de los horarios de mayor demanda y conducir con responsabilidad”.

Por su parte el delegado presidencial regional (s), Cristian Aravena, hizo énfasis en las medidas de seguridad y el autocuidado “el control va a ser específico en cada una de las carreteras, tenemos acá distintos accesos a esta zona, se esperan más de un millón de personas en el sector del puerto y de Viña del Mar, con espectáculo de año nuevo, por lo tanto, corresponde ahí el llamado a el nulo consumo de alcohol en caso de manejo. Senda está haciendo también una campaña bastante importante (...) Así que el llamado siempre es la responsabilidad, al autocontrol, y a la vez la responsabilidad con el resto de las personas que están en la carretera”.

En tanto, la vocera regional de Gobierno, Carolina Zapata, también se pronunció en la misma línea, “acá en la región se conjugan varios elementos, y en ese sentido destacar que nuestra región es una región eminentemente turística y por lo tanto esperamos que lleguen alrededor de 500 mil autos, más de un millón de personas. Además decir que tanto en nuestra región, en Valparaíso, en Viña del Mar, y el Tabo, tenemos una de las mayores expectativas en términos de turismo. Contamos con un 90% de capacidad hotelera cubierta y por lo tanto eso es algo muy positivo para el comercio (...) pero eso va aparejado por cierto a la seguridad para los ciudadanos, para quienes viven en nuestra región y también para quienes nos visitan”.

Desde Carabineros, el Coronel Jaime Campos, Prefecto de Carabineros de Valparaíso, indicó que “a nivel de la región de Valparaíso tal como ha sucedido estos últimos años y como siempre tenemos un plan de fiscalización y de control respecto de las rutas principales, vale decir la ruta 68, la ruta 78, la ruta 5 Norte, y las principales arterias dónde van a converger muchos vehículos. En ese sentido se han realizado campañas preventivas respecto del autocuidado a los conductores. Tienen que hacer una conducción responsable, vale decir estar atentos a las condiciones del tránsito, mantener la distancia prudente con el vehículo que le antecede, sabemos que en las vías va a haber mucha circulación de vehículos. Contar con dispositivos retractiles para niños, usar el cinturón de seguridad, no usar el teléfono celular en la conducción, y lo más importante, si va a conducir no beba”.

Desde las autoridades regionales se reiteró el llamado a quienes se desplacen hacia la región de Valparaíso a planificar sus viajes con anticipación, respetar las normas del tránsito y considerar los horarios de mayor congestión, con el fin de contribuir a un viaje más seguro para todas y todos.

