Plan Chile Sale Adelante: Delegado Manuel Millones confirma que precios del transporte se mantendrán en la región de Valparaíso

Tras el anuncio del Gobierno de la puesta en marcha del Plan Chile Sale Adelante, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, detalló sus alcances locales a dirigentes del gremio de conductores de microbuses del Gran Valparaíso.

La autoridad recalcó que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones mantendrá el precio de los pasajes en el transporte público no solo de Santiago, sino que también de regiones y comunas rurales, entregando así una ayuda concreta.

En el caso de buses urbanos y rurales de zonas reguladas donde el Estado tiene contratos firmados con dueños de buses, se mantendrán congeladas las tarifas para adultos, adultos mayores y estudiantes, incluyendo también los pasajes del metro.

En términos operativos, para saber cuánto pagarle a cada dueño de bus, se usará una fórmula que considera el precio del petróleo y otros factores económicos. De esta forma, se asegurará que el pago sea justo frente al alza del diésel, el cual se realizará mes a mes, revisando constantemente que los cálculos estén al día.

Por otro lado, en el caso de los microbuses en zonas no reguladas, es decir, en las zonas donde el servicio se presta de forma independiente, se va a entregar la posibilidad a los dueños de buses para que puedan postular a un nuevo programa especial que les permitirá entregar un beneficio de tarifa rebajada. En términos operativos, para el pago a los dueños de buses, el monto se calculará según la cantidad de kilómetros que recorren o estudios de demanda y la estructura de costos de los servicios. Los operadores podrán acreditarse y recibir pagos a partir de abril.

“Nuestra misión es proteger a quienes más lo necesitan o quienes más se pueden ver impactados por estas alzas. El transporte público es y será prioritario para nuestro Gobierno”, señaló la autoridad regional.

El delegado Millones también destacó que, en las denominadas zonas especiales, como en el caso de la región de Valparaíso lo es el archipiélago de Juan Fernández, el Ministerio de Transportes protegerá la tarifa en los servicios de transportes, tanto para los pasajeros como la carga marítima, lo que ya fue abordado entre el delegado y el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez.

Respecto a esto último, indicó que “también nos preocupa la situación de nuestros compatriotas que viven en el archipiélago de Juan Fernández y por eso que hemos conversado con el alcalde y le he informado que el transporte de pasajeros y de carga también tendrá un subsidio para evitar el alza de sus valores”.

Por último, el representante del Presidente en la región manifestó que el mandato del Gobierno es actuar con total transparencia, sentido de responsabilidad y resguardando, al mismo tiempo, los recursos fiscales. “Nuestra misión es proteger a quienes más lo necesitan o quienes más se pueden ver impactados por estas alzas. El transporte público es y será prioritario para este Gobierno”.

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