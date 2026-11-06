Plan Chile Despega alcanza el 100% de obras publicadas en la región de Valparaíso

Autoridades de la región de Valparaíso entregaron un balance de los avances del Plan Chile Despega, instancia en la que se informó que se alcanzó el 100% de publicación de las obras comprometidas, iniciativa que contempla una inversión superior a los $34.100 millones y que considera proyectos relevantes, como la conservación del camino entre Algarrobo y Cartagena, además de trabajos en los taludes de la Ruta 60 CH (Camino Internacional).

Este avance fue posible gracias a una reducción del 30% en los plazos habituales de tramitación administrativa, lo que permitió agilizar los procesos de licitación. Actualmente, las iniciativas se encuentran en las etapas de apertura y evaluación de las ofertas técnicas y económicas, para posteriormente avanzar hacia su adjudicación y ejecución. En este contexto, las autoridades regionales destacaron el impacto de la inversión en infraestructura y la generación de empleo. A continuación, sus principales declaraciones:

La seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, destacó que "estamos muy contentos como Ministerio de Obras Públicas, ya que los proyectos de nuestra región del Plan Chile Despega salieron en tiempo récord, un 30% menos de lo normal. Esto significa que generaremos 2.100 empleos para la región y una inversión total de $34.100 millones. Hoy podemos informar que el 100% de nuestras obras ya se encuentra publicado para licitación, lo que nos permite avanzar hacia la ejecución de proyectos que mejorarán la infraestructura y conectividad de nuestra región”.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, resaltó que "estamos hablando de una inversión muy significativa, superior a los $34 mil millones, que permitirá impulsar proyectos de infraestructura y conservación y generar una cantidad importante de empleos en nuestra región. Este plan responde también a la necesidad de enfrentar la situación laboral que estamos atravesando, especialmente en el sector de la construcción. Valoramos que los proyectos avancen en sus distintas etapas de licitación para convertirse en obras concretas”.

En tanto, el seremi de Economía, Cristian Mella, puso énfasis en que "más infraestructura, más inversión y más trabajo es el objetivo que nos hemos propuesto con el Plan Chile Despega. Estamos trabajando coordinadamente con distintos ministerios para acelerar proyectos que permitan generar oportunidades laborales. Hoy, el MOP tiene sus iniciativas regionales publicadas para licitación y proyecta más de 2.100 empleos para trabajadores de nuestra región”.

A su vez, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, indicó que "el Presidente José Antonio Kast anunció el Plan Chile Despega para enfrentar la emergencia laboral y reactivar el empleo. Hoy, en nuestra región, ese compromiso se traduce en oportunidades de trabajo y obras que avanzan hacia su ejecución. Estamos pasando del diagnóstico a la acción, impulsando la economía regional y generando oportunidades para las familias y trabajadores de las 38 comunas de Valparaíso”.

Finalmente, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, señaló que "como Gobierno hemos avanzado en destrabar inversiones, recuperar competitividad y entregar mayor certeza a quienes quieren invertir y crear trabajo. El empleo es mucho más que una actividad remunerada que nos permite cubrir los gastos del día a día, es también el vehículo que nos permite desarrollar nuestros proyectos de vida. El Plan Chile Despega está funcionando, estamos implementando las obras, se están asignando los subsidios y las postulaciones están llegando”.

De esta manera, continúa avanzando la implementación del Plan Chile Despega, con el objetivo de transformar la inversión pública en obras que contribuyan a fortalecer la infraestructura y conectividad regional, además de impulsar la generación de empleo y dinamizar la economía local durante el próximo año.

PURANOTICIA