Plan Aura: comienza programa de salud mental para damnificados y familiares de víctimas de megaincendio en Viña del Mar y Quilpué

El profundo dolor y las secuelas provocadas por el megaincendio de febrero de 2024, que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, comenzaron a recibir una respuesta integral en materia de salud mental con la puesta en marcha del Plan Aura.

Se trata de un programa multidisciplinario de atención psicológica dirigido a familiares de víctimas fatales y personas afectadas por la pérdida de sus viviendas, desarrollado por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso en coordinación con redes públicas, privadas y de educación superior.

La iniciativa surgió a partir de las continuas demandas de las personas afectadas, quienes plantearon la necesidad de contar con un abordaje especializado en salud mental que, según señalaron, no había sido atendido oportunamente durante los períodos posteriores a la emergencia.

El requerimiento fue recogido por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien articuló una red institucional para dar forma a este programa piloto. En su etapa inicial, el Plan Aura ya registra a 250 familias y ha iniciado sus primeras 30 atenciones.

“Cuando llegamos al Gobierno, se nos apersonaron los familiares de las personas fallecidas en el megaincendio y nos pidieron que se pudiera saldar una deuda con ellos, que tenía que ver con la salud mental. Y empezamos a trabajar desde marzo con distintas instituciones, con el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, con la mutual del IST, con la Caja de Compensación Los Andes y otros, para ver de qué forma podíamos abordar esta brecha. Y ahí se puso de inmediato a disposición la Universidad Viña del Mar con su escuela de Psicología. Así, pudimos hacernos cargo de este gran problema que no había sido abordado oportunamente. Ya hicimos una inscripción de las personas que voluntariamente quisieran participar en este plan de salud. Registramos 250 familias, que fue la primera respuesta espontánea, para comenzar a trabajar con ellos”, explicó el delegado Millones.

DERIVACIÓN AL SISTEMA PÚBLICO

El modelo de atención contempla la realización de entrevistas y procesos de tamizaje a cargo de estudiantes de quinto año y académicos de la Escuela de Psicología de la Universidad Viña del Mar (UVM).

En aquellos casos que requieran diagnósticos o intervenciones de mayor complejidad, los pacientes serán derivados al sistema público, donde contarán con cobertura total y copago cero para usuarios de Fonasa, según explicó la autoridad regional.

“La primera parte, que es el tamizaje, las primeras entrevistas, la van a hacer alumnos de 5to año del área vespertina, que son personas adultas. Y posteriormente, si surge una situación más compleja, serán derivados a una atención especializada en el sistema público. Y esa derivación, va a ser atendida en copago cero con Fonasa”, detalló la autoridad regional.

Durante el lanzamiento, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, valoró la coordinación entre los distintos sectores que participan de la iniciativa y destacó su capacidad para entregar una respuesta articulada frente a las consecuencias de la emergencia.

“Estoy muy satisfecho y muy impresionado por los alcances de este programa AURA. A dos años del megaincendio del 2024, esta iniciativa de la delegación presidencial, con la participación activa, coordinada y articulada de la Universidad de Viña del Mar, del Servicio de Salud, con el Instituto de Seguridad del Trabajo, entre otros, es un buen ejemplo de la capacidad de respuesta que tienen las organizaciones cuando se requiere darle atención a personas que fueron muy afectadas. Solo cabe reconocer y felicitar esta iniciativa que muestra la forma en que uno debe responder ante una crisis como la que se dio el 2024. En forma articulada, en forma coordinada y siempre teniendo el foco en los requerimientos de los usuarios”.

Desde la institución académica, el rector de la Universidad Viña del Mar destacó la disposición de sus recursos profesionales y académicos para contribuir al programa.

“Nosotros tenemos un centro de prácticas de materias sociales, psicológicos y de temas jurídicos, funcionando ya hace mucho tiempo. Es parte de nuestra vinculación que nosotros hacemos con la comunidad. Eso es lo que nosotros estamos poniendo ahora a disposición, poniendo un especial énfasis en este programa AURA para las víctimas del megaincendio. Aquí participan equipos académicos y estudiantes practicantes de los últimos años, con atenciones, siempre con la supervisión de un académico”.

Por su parte, el director(s) del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, Eduardo Lara, recalcó que el acompañamiento no se limitará a las primeras evaluaciones, sino que contempla un seguimiento continuo de los usuarios hasta el cierre de cada caso.

“Todo el aspecto técnico va a ser tomado por la dirección del Servicio de Salud, con nuestros profesionales, para dar continuidad a esta atención. Esto no solamente es un tamizaje, es una estabilización de cada control y todo el seguimiento hasta el cierre de cada caso de cada uno de nuestros usuarios”.

PERSPECTIVA DE LOS BENEFICIADOS

Entre las personas que acceden a estas prestaciones se encuentra Carlos Orellana, quien sufrió la pérdida de su pareja y de una de sus hijas durante la tragedia. El sobreviviente destacó que la iniciativa comenzó a gestarse a partir de las propias solicitudes de los afectados.

“Esto partió en abril, con una reunión que tuvimos con el delegado presidencial. Lo planteamos como idea y hoy vemos cómo se ha concretado, con ayuda de muchas instituciones, empresas y servicios. Nosotros lo aplaudimos porque hay que considerar que para nosotros esto ha sido bastante fuerte, somos sobrevivientes de esta tragedia, ha sido un golpe muy duro, nos afectó psicológicamente de lo que nosotros pudiéramos considerar”.

Asimismo, Rigoberto Saint-Jean, cuya madre falleció producto de los incendios, valoró el inicio de las atenciones y llamó a que este tipo de apoyo pueda mantenerse en el tiempo.

“Este es un regalo, pero no ha sido fácil. Llevamos dos años y medio, desde los primeros meses que sucedió esto, pidiendo a gritos que llegue una ayuda a salud mental. Ha sido un camino largo, pero hemos visto familiares que ya han recibido este llamado para atención y es un granito de arena para poder empezar. Ojalá que esto sea el primer paso para que sea una ayuda constante y maciza. Y ojalá que vayan sumándose más instituciones, porque, aparte del tema de salud mental, ayuda mucho el tema de la recreación”.

En la misma línea, Jaime Mella, vicepresidente de la ONG Sobrevivientes Mega Incendio 2024, valoró que la agrupación haya sido incorporada a la cobertura del programa, ampliando el alcance de sus beneficiarios.

“Si bien el programa se creó primeramente para las personas que perdieron familiares, después nos sumamos nosotros como la organización que representa más damnificados de la región sobre este megaincendio. Nuestros mil cien socios también son parte de este programa Aura y agradecemos la prestancia y el oído del delegado presidencial, Manuel Millones, quien nos escuchó, sabiendo que esta falencia de ayuda psicológica era una de las cosas que faltaban”.

APOYO INTEGRAL

Además de la atención clínica especializada, el Plan Aura contempla la generación de convenios recreativos y culturales con entidades deportivas, comerciales y culturales de la zona, bajo la premisa de que la recuperación de quienes fueron afectados por la emergencia también puede abordarse mediante espacios de recreación y participación.

Sobre este punto, el delegado Millones sostuvo:

“Por ejemplo, Everton está entregando invitaciones gratuitas para las personas que están registradas en este plan. Lo mismo Wanderers. Las Farmacias Knop está entregando un beneficio especial también para las personas que están inscritas en el plan. Estamos cubriendo otros convenios con instituciones culturales. Es decir, no solamente la salud mental se aborda necesariamente con un psicólogo, un psiquiatra, también con este tipo de programas”.

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