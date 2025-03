Plaga de ratones deja sin alimentación al liceo Alfredo Nazar de Playa Ancha: SLEP confirma que situación se repite en otros dos

Preocupada está la comunidad del liceo tecnológico Alfredo Nazar Feres (A-23), en el cerro Playa ancha de Valparaíso, luego que se detectara la presencia de una verdadera plaga de ratones en diversos puntos del recinto educacional, incluida la cocina.

A raíz de esta grave denuncia realizada por apoderados, Puranoticia.cl confirmó que la misma situación se registra en otros dos colegios de la comuna porteña: el liceo 1 de Niñas y la escuela Barros Luco, los cuales comparten casino en el plan de la ciudad.

Natalia Huerta, apoderada del recinto playanchino, comentó a Puranoticia.cl que este lunes 17 de marzo, su hijo, un alumno de 14 años, le indicó que se retirarían a las 13:00 horas porque nuevamente no iba a haber entrega de alimentación.

Si bien, esta situación se repitió durante algunos días de la semana pasada, lo cierto es que pensaron en aquella oportunidad que se trataba de los primeros días de clases y que por eso se retiraban antes. No obstante, ahora confirmó que el motivo por el cual dejan el liceo de Playa Ancha con anterioridad es por la presencia de roedores.

"Mi hijo me manda un mensaje a las 9 de la mañana diciéndome que hoy de nuevo salían a las 13:00 horas. Yo dije que era raro, pero desde el WhatsApp de los apoderados informaron que no daban colaciones ni almuerzos porque hay una plaga de ratones", reveló la molesta apoderada en diálogo con Puranoticia.cl.

De igual forma, Huerta precisó que "las manipuladoras de alimentos llegan al casino durante las mañanas y tienen que estar limpiando las fecas de ratones, que están sobre las mesas donde almuerzan, sobre los mesones donde hacen las comidas y que el colegio debía fumigarse en el verano, pero no lo hicieron".

EL SILENCIO DEL LICEO

No obstante, la solución propuesta por el establecimiento fue no entregar almuerzos los días martes 18 y miércoles 19, situación que sólo ha aumentado la molestia de los apoderados, ya que hay muchos que no tienen la posibilidad de prepararles comidas. De igual forma, la molestia radica en que el liceo jamás confirmó la presencia de roedores.

“Los chicos se van a tener que llevar almuerzos, pero van a tener que comer en lugares donde hay fecas porque no tienen donde ubicarse. Además, el colegio tiene más de mil alumnos. Imagínate se infecta un chico con el virus Hanta. Queda la escoba”, agregó Natalia Huerta, apoderada de uno de los estudiantes del liceo A-23.

Junto a calificar la situación como “muy grave”, señaló en diálogo con Puranoticia.cl que “el colegio es tremendo de grande, ocupa toda la cuadra. En el casino hay plaga de ratones y resulta que también hay fecas en los baños de los niños. Además el casino está pegado a las salas, ni siquiera está apartado”.

“A los chicos los están mandando de vuelta a la casa temprano para evitar que coman en el colegio, pero las colaciones igual se las tienen que comer en las mañanas”, sostuvo ña representante de un adolescente de 1º Medio, quien agregó que “para mí es una falta de respeto porque está en juego la salud de mi hijo y la de mi familia. Imagínate nos pasa algo, mi mamá es adulta mayor que tiene problemas de salud y mi hijo pasa metido en la casa de mi mamá, entonces si llega con un bicho aquí y se lo lleva para allá, me quedo sin mamá por una negligencia del colegio".

Por último, la apoderada cerró sus palabras señalando que "estoy choreada, quiero agarrar a patadas y garabatos al director porque el gallo está callado, no informa nada, todo lo hacen saber por parte de la inspectoría general. Entonces la cabeza del colegio ya no está funcionando y de ahí para abajo ya no sabemos qué hacer”.

TRES COMUNIDADES AFECTADAS

Lo ocurrido estos días en el liceo tecnológico Alfredo Nazar Feres fue analizado por el director ejecutivo (s) del SLEP Valparaíso, Pablo Mecklenburg, quien no sólo confirmó la información, sino que indicó que la plaga de ratones afecta a tres comunidades educativas distintas en Playa Ancha: el mencionado A-23, el liceo 1 y el liceo Barros Luco. Estos dos últimos establecimientos comparten casino.

“Hemos estado trabajando estas semanas muy intensamente para poder alejar y eliminar la contaminación con ratones de nuestras escuelas. Queremos escuelas limpias donde nuestros estudiantes se alimenten seguros, pero tal como en Chile, en Valparaíso y en el SLEP, los ratones están presentes y hay que combatirlos”, sostuvo Mecklenburg a través de una declaración enviada por escrito a Puranoticia.cl.

Para este martes 18 de marzo, la autoridad (s) indicó que “se instalará una mesa de trabajo con el Seremi de Educación, con el Director Regional de Junaeb, con este Director Ejecutivo y con los profesionales a cargo de estas áreas, para poder generar buenas condiciones de limpieza y prontamente volver a la normalidad”.

Importante es señalar también que la empresa de mantenimiento se desplegó este lunes en los tres establecimientos que se vieron perjudicados por la presencia de roedores, dejando subsanado el posible ingreso de roedores en el liceo Alfredo Nazar.

Respecto a lo que ocurra con la alimentación de este martes 18 de marzo, quedó la disposición de Junaeb de entregar colaciones frías en el liceo 1 y en el Barros Luco.

PURANOTICIA