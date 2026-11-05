Placilla y Laguna Verde tendrán 45 nuevas cámaras de seguridad tras millonaria inversión aprobada por el Core de Valparaíso

Un importante avance para el fortalecimiento de la seguridad en las localidades de Laguna Verde y Placilla de Peñuelas, en la comuna de Valparaíso, se concretó luego de que el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobara un incremento presupuestario de $205.230.000 para el proyecto de adquisición e implementación de un moderno sistema de televigilancia, formulado por la Municipalidad de la Ciudad Puerto.

Con esta aprobación, la iniciativa alcanzó una inversión total de $1.033 millones y quedó en condiciones de iniciar su proceso de licitación y posterior ejecución.

El proyecto contempla la instalación de 45 nuevos puntos de televigilancia en espacios públicos: 30 en Placilla de Peñuelas y 15 en Laguna Verde, beneficiando directamente a una población estimada de 60.610 personas.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que “nadie queda atrás y nuestro compromiso con los territorios es invariable, pero también es fruto del trabajo colaborativo con los equipos de la Municipalidad de Valparaíso, que lidera nuestra alcaldesa Camila Nieto”.

En esa misma línea, la alcaldesa Nieto sostuvo que "vamos a avanzar en un proyecto que se comprometió hace muchos años para las localidades de Laguna Verde y Placilla de Peñuelas. Me refiero a un sistema moderno de televigilancia, que ahora acaba de pasar por un aumento de presupuesto, llegando a un total de $1.033 millones que se van a destinar en proporción hacia Laguna Verde y Placilla de Peñuelas".

Asimismo, la jefa comunal resaltó que "estamos hablando de 45 cámaras de seguridad que van a redoblar los esfuerzos de nuestro parque de telecomunicaciones, porque para nosotros es importante la vigilancia para nuestros vecinos y vecinas”.

NUEVA TECNOLOGÍA

El sistema contempla cámaras de alto estándar, con visión de 360 grados para cubrir intersecciones y espacios abiertos, además de zoom de largo alcance para el seguimiento de situaciones en tiempo real.

A esto se suma un software de gestión con analítica de video e inteligencia artificial, que facilitará la detección de situaciones de riesgo la búsqueda de registros audiovisuales. Asimismo, contará con una red de transmisión que combinará fibra óptica y enlaces inalámbricos de alta capacidad, incorporando rutas de respaldo para fortalecer la continuidad de las comunicaciones.

En Placilla de Peñuelas, donde actualmente existen 23 cámaras de televigilancia, la incorporación de 30 nuevos dispositivos permitirá alcanzar un total de 53 puntos de vigilancia. Estos serán monitoreados desde la central ubicada en la Subcomisaría del sector.

Este aumento fue altamente valorado por la comunidad placillana. Augusto Arteche, presidente de la Junta de Vecinos Villa Fundadores, manifestó que “es una noticia muy buena, pues todos sabemos que Placilla de Peñuelas está creciendo y junto con ello vienen algunas cosas buenas, pero también algunas malas. Las cosas malas aumentan los delitos e incivilidades en la comunidad. Por lo tanto, estas cámaras son importantes para eso, para tener control, para tener una buena coordinación con Carabineros y para poder controlar todas esas incivilidades que ocurren día a día”.

En tanto, Laguna Verde contará por primera vez con un sistema de televigilancia, gracias a la instalación de 15 puntos de vigilancia y la habilitación de una central de monitoreo en su Delegación Municipal.

Antonio Robles, presidente de la Junta de Vecinos N° 207 de Miramar, indicó que "nos vamos muy contentos por Laguna Verde. Darle las gracias a los consejeros que votaron a favor. Y la verdad es que las cámaras le van a servir mucho a Laguna Verde, porque tenemos que ir de la mano a la tecnología. No nos podemos quedar atrás. Muy agradecido”.

La implementación de este sistema busca contribuir a la prevención de delitos y a disminuir la percepción de inseguridad en ambas localidades, entregando nuevas herramientas de apoyo tanto a Carabineros como a la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio. De esta manera, la iniciativa permitirá fortalecer la vigilancia preventiva, mejorar la coordinación entre las instituciones y apoyar la identificación de situaciones e infractores, contribuyendo a una respuesta más oportuna ante eventuales emergencias.

PREVENCIÓN DEL DELITO

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, explicó que otro proyecto de seguridad, implementado por su cartera, forma parte de una estrategia para fortalecer las capacidades locales en prevención del delito mediante herramientas tecnológicas adaptadas a cada comuna.

“Una de sus principales estrategias es mejorar e implementar tecnologías de seguridad en ámbitos como movilidad, comunicaciones, monitoreo y gestión de información. Estas cámaras no solo ayudan a prevenir los delitos en los espacios públicos, sino también a obtener medios de prueba para las investigaciones que desarrollan las policías y el Ministerio Público”, subrayó la autoridad gubernamental.

De igual forma, subrayó que "Valparaíso es una de las comunas prioritarias, por lo mismo, hay varios programas que están funcionando de manera simultánea en materias como la prevención con niños y adolescentes, la atención de víctimas y el desarrollo de proyectos locales de prevención. Ahora, con «Escudo de Barrio» vamos a recuperar la presencia del Estado en el sector de El Almendral".

Finalmente, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, destacó "el trabajo operativo permanente que desde la Seremi coordinamos con Carabineros y la PDI para reforzar la presencia policial en el territorio con operativos de despeje, copamiento, controles y fiscalizaciones. Acciones que son parte de nuestro compromiso como Gobierno para avanzar en mayor seguridad y tranquilidad para los vecinos de Valparaíso".

PURANOTICIA