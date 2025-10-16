Placilla de Peñuelas recupera espacio en desuso y lo convierte en la plazuela Pallín

Con la participación de vecinos de Placilla, junto a representantes del Municipio de Valparaíso, se inauguró oficialmente la plazuela Pallín, un espacio completamente renovado que hoy se transforma en un punto de encuentro, recreación y vida comunitaria para más de 5.500 habitantes de esta localidad porteña.

El proyecto, denominado «Mejoramiento Integral Plazuela Pallín», fue formulado y ejecutado por el Municipio y financiado con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del Gobierno Regional de Valparaíso, con una inversión de $183 millones.

La intervención consideró la construcción de áreas de estancia, muros de contención y accesibilidad universal, además de la instalación de mobiliario urbano, juego infantil, circuito de calistenia, luminarias y zonas de paisajismo, recuperando un espacio que por años estuvo en desuso y que hoy luce completamente renovado.

Desde la Delegación Municipal de Placilla de Peñuelas valoraron también la articulación con la Junta de Vecinos 204-A Altos Ideales de Curauma, organización que impulsó la recuperación del espacio y colaboró activamente en el proceso. En ese sentido, su presidenta, Magdalena Vallejos, comentó que “es maravilloso, porque a pesar de que vivimos cerca de un bosque, los niños no tenían un lugar para divertirse, así que estamos muy felices”.

Asimismo, la alcaldesa Camila Nieto comentó que “los niños y niñas están felices, y esto es un trabajo colaborativo entre las dirigencias sociales, la municipalidad —a través de su delegación— pero también del Gobierno Regional, que nos permitió un financiamiento de más de $183.000.000 que permitió materializar este sueño de los vecinos y vecinas. La recuperación de espacios públicos es la prioridad dentro de nuestra gestión”.

Finalmente, Norma Manríquez, vecina del lugar, enfatizó en que “este lugar fue rescatado porque era un foco de delincuencia y hoy podemos tener la tranquilidad de tener un espacio público recuperado hermoseado para que nuestros niños puedan venir y disfrutar en tranquilidad”.

PURANOTICIA