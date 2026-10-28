Pizzería de Valparaíso lanza primer menú en braille e invitan a otros locales a sumarse

La pizzería Ciudad de Pie puso en marcha su menú en braille, convirtiéndose, según los impulsores de la iniciativa, en el primer local gastronómico de Valparaíso en disponer de una carta actualizada en este sistema.

El menú está disponible en el establecimiento de Plaza Ecuador y ya fue probado por personas ciegas. La propuesta nació de Javiera Estefani (@_javieraestefani), periodista y fundadora de Audacia (@audaciaaaaaaa), quien se acercó a Renato Colombo, uno de los fundadores del restaurante para desarrollar esta herramienta junto a su equipo.

Asimismo, esta inédita colaboración marca también el lanzamiento de la imprenta porteña, con una iniciativa creativa e inclusiva que busca motivar a otros negocios a incorporar cartas accesibles.

“Estamos lanzando la imprenta Audacia y queremos empezar con todo, con algo que sirva a la sociedad. Todos tenemos que pensar cómo ayudar a la sociedad desde nuestras veredas”, explicó Javiera Estefani.

“Ojalá se replique en todos los locales de Valparaíso. Disponibles para eso. Ojalá la gente se motive y se expanda por toda la región y por todo el país”, agregó.

Para Ciudad de Pie, vicecampeones de la categoría Vera Pizza Napoletana del campeonato Vera Pizza Champion, esta iniciativa representa una nueva forma de aportar a la ciudad-puerto.

“Para nosotros, como porteños, es un tremendo orgullo poder ser parte también de este nuevo proyecto. Creemos que es muy necesario, no tan solo para la ciudad de Valparaíso, sino para todo Chile. Debería ser algo que ojalá se pueda replicar, que pueda inspirar a más personas”, señaló Renato Colombo, socio fundador de la pizzería (@ciudaddepiepizza_bar).

La incorporación del menú responde también a experiencias del equipo de atención. Alejandra González, trabajadora desde la apertura del local, hace casi ocho años, recordó que, tras el estallido social, comenzaron a recibir a personas que habían sufrido pérdida de visión y necesitaban apoyo para conocer las opciones disponibles.

“Nosotros teníamos que leerles la carta. Entonces, encuentro maravilloso que se haya tenido esta iniciativa”, relató.

“Yo trabajo con la pizzería y con los chiquillos desde el primer día que abrió. Estoy súper orgullosa, muy contenta”, añadió.

Por su parte, Sebastián Toledo, socio cofundador de Ciudad de Pie, destacó la importancia de visibilizar el braille y ampliar su presencia en la gastronomía local.

“Siempre es importante que la ciudad sea lo más inclusiva posible, en todo aspecto. Ojalá muchos se motiven, contacten a Audacia y se empiecen a pedir más braille”, expresó.

Con la carta ya disponible, Ciudad de Pie y Audacia buscan que esta experiencia sea un punto de partida para que otros establecimientos faciliten el acceso a sus menús y permitan que las personas ciegas puedan elegir con mayor autonomía.

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