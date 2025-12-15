¿Piroquinesis en Viña? Vecino afirma que incendio que consumió parte de su casa puso fin a seguidilla de “eventos” sin explicación

La tarde del sábado 29 de noviembre, un incendio consumió gran parte de una vivienda ubicada en la villa Irene Frei, en el sector de Santa Julia, en la parte alta de Viña del Mar, generando conmoción entre vecinos. El hecho, además, dio cierre a una seguidilla de "eventos" que –según el afectado– venían ocurriendo desde hace tiempo.

El siniestro afectó al inmueble de Claudio Contreras, un vecino de 57 años, quien relató a Puranoticia.cl que el incendio no fue un hecho aislado, sino que el episodio más grave dentro de una serie de situaciones que él califica como extrañas y difíciles de explicar, las que comenzaron hace aproximadamente cinco años en su vivienda.

Así es como surgió el término «piroquinesis», que según indica la Real Academia Española (RAE) se refiere a la habilidad paranormal decrear y controlar el fuegocon la mente, combinando las raíces griegas pyr (fuego) y kinesis (movimiento). Cabe hacer presente que esta definición se hace a pesar de que la palabra como tal no está incluida en el diccionario, ya que la piroquinesis ha sido popularizada principalmente en libros y películas de ficción para describir la manipulación mental de las llamas.

De acuerdo con el testimonio de Contreras, estos fenómenos se han manifestado de distintas formas a lo largo del tiempo y estarían vinculados –según dijo– a la presencia de “malas energías”. Durante el presente año, incluso, dichas situaciones habrían incluido incipientes focos de incendio, sin que en ellos se observaran llamas visibles, pero sí olor a humo y posteriormente daños por fuego en maderas o muros.

En ese contexto, detalló que tan sólo horas antes del incendio en su casa, se registraron tres focos simultáneos de origen desconocido al interior del inmueble: dos en el segundo piso y uno en la escalera, episodios que finalmente escalaron a una emergencia mayor tan sólo cinco horas después, como comentó en diálogo con Puranoticia.cl.

"El incendio grande fue a las 20:00 horas del sábado 29 de noviembre, pero a las 15:00 horas de ese mismo día hubo tres fenómenos en diferentes lados de la casa, donde no había ninguna parte eléctrica ni nada donde se podría haber originado el fuego. Hubo tres puntos distintos, pero sin llamas ni humo, sino que se sentía el olor a quemado y las maderas estaban a temperaturas bastante altas, asi que decidimos mojar a pesar que no había fuego", relató Claudio Contreras a este medio.

De igual, el viñamarino contó que "cuando empezamos a sentir olor sentimos que el sector estaba muy caliente, así que despejamos el área y vimos que las maderas estaban todas quemadas por dentro", y aseguró que lo que le ocurrió aquella jornada sabatina no era primera vez, ya que antes ya había vivido otros "eventos" similares.

En ese sentido, el vecino señaló que este tipo de episodios no serían nuevos, recordando que anteriormente también habría sido afectado por otros fenómenos inexplicables, como la quemadura inexplicable de las lenguas de un par de zapatos dos semanas antes del incendio, los que se encontraban bajo prendas de vestir que, pese a la cercanía, no resultaron dañadas, evitando que la situación escalara en gravedad.

"Una vez llegué a mi casa y me saqué mi ropa de trabajo. Dejé los zapatos en un lado y el resto encima. Al otro día llegué a vestirme, me pongo la parte superior, luego el pantalón y así veo que los zapatos de seguridad estaban quemados sólo en sus lenguas y en los cordones. Estaban quemados sólo en esa zona. Eso debe haber pasado en la noche, después que llegué y me cambié de ropa. En ese sector de la casa no había nadie, pero lo más extraño es que los zapatos estaban tapados por toda la ropa, entonces es ilógico porque el fuego también necesita oxígeno y los zapatos estaban tapados", indicó el vecino de la villa Irene Frei al explicar las situaciones que ha vivido.

Bajo este contexto, detalló también que "en otras partes de la casa también vimos inicios de quemadura, pero todo era muy raro. Al principio yo lo asimilaba a otras cosas porque me vienen pasando cosas raras hace cuatro o cinco años". Consultado respecto a las "otras cosas" de las que habla, señaló que "yo pienso tantas cosas, pero no son cosas lógicas, no son cosas normales, es algo que no se entiende para nada".

Claudio Contreras comentó a Puranoticia.cl que este mismo lunes 15 de diciembre fue víctima de otra situación extraña: "A mí me han estado pasando varias cosas, no sólo lo del fuego. Por ejemplo, hoy fui a la ducha a bañarme y menos mal que no entré porque en vez de agua salió vapor caliente que podría haberme quemado. Son cosas así que me pasan, pero son cosas que ahora no puedo seguir hablando".

Junto a advertir en reiteradas ocasiones que no podía seguir hablando y que estaba sintiendo "cosas densas", el viñamarino de 57 años puntualizó que lo de los inicios de incendio se comenzaron a manifestar sólo en este año, pero que en tiempos pasados ya ha sido blanco de otras situaciones de las que no quiso entrar en detalle.

Acerca del origen del incendio en su casa el sábado 29 de noviembre, dijo que Bomberos llegó a investigar pero que no pudieron determinar el origen del fuego. "Vino un bombero que entiende de estos sucesos y estuvimos conversando bastante rato, y él me entendió porque estaba al tanto de este tipo de fenómenos porque estuvo a cargo de ese tipo de eventos. Me dijo que lo tomara con calma y que el incendio era un término de todas estas situaciones y que con esta magnitud ya no habría más".

Finalmente, consultada su opinión respecto a todas estas situaciones detalladas, comentó a Puranoticia.cl que "yo he empezado a estudiar sobre metafísica y una cantidad de cosas, entonces me he informado bastante y sé harto. El bombero se dio cuenta y me lo dijo. Yo he estado investigando cosas, pero no se lo podía contar a nadie. Yo creo que son malas energías porque la psiquis es muy poderosa. Entonces puede que venga por ahí porque ya me han pasado cosas más raras. Mire, ¿sabe qué? Sigamos conversando después porque ahora se puso media densa la cosa".

De esta manera, el incendio que destruyó la vivienda de la villa Irene Frei se inscribe –según el propio testimonio de Claudio Contreras– como el episodio más grave dentro de una seguidilla de situaciones que asegura haber vivido durante el presente año. Relatos que, desde su perspectiva, están asociados a fenómenos difíciles de explicar y que, tras lo ocurrido el sábado 29 de noviembre, marcaron un punto de inflexión en una experiencia personal que –afirma– aún no logra comprender del todo.

