Pintan locales del centro de Villa Alemana para mejorar su orden, limpieza y seguridad

Más de 40 voluntarios participaron en el inicio del proyecto de pintado de locales comerciales del centro de Villa Alemana, iniciativa que busca contribuir al desarrollo de una comuna más ordenada, segura y limpia, además de apoyar el fortalecimiento de la actividad comercial de la ciudad. En esta primera jornada, el tramo intervenido se extendió por avenida Valparaíso, entre las calles Progreso y Condell, poniendo un énfasis especial en el frontis y el entorno del Mercado Municipal.

El operativo fue posible gracias a la coordinación entre la Municipalidad de Villa Alemana, la Asociación Gremial del Comercio Establecido y la Cámara de Comercio, Turismo y Servicios de Villa Alemana, además de la participación de voluntarios de establecimientos educacionales, del Preuniversitario Municipal, de la Defensa Civil, de locales comerciales del sector y de otras agrupaciones de la comuna.

El alcalde Nelson Estay comentó que “estoy muy contento con el resultado, la gente que pasa por acá nos felicita porque es importante mostrar una imagen distinta de la ciudad. Se sumaron muchos voluntarios que con esto demuestran que quieren a Villa Alemana, esto es querer a Villa Alemana. Yo invito a toda la gente para que se sume a esta cruzada de limpiar y hermosear nuestra ciudad para que se convierta en una comuna grata para vivir. Esto le va a cambiar el rostro a Villa Alemana y se viene pronto una ordenanza municipal que está muy relacionada con este mismo tema”.

Aurelio Cáceres, presidente de la Asociación Gremial del Comercio Establecido de Villa Alemana, señaló que “estamos muy contentos con esta iniciativa, era un anhelo que teníamos desde que asumimos como directiva. Hablamos con el alcalde por la preocupación que teníamos por este tema y ahora ya se están viendo los cambios. Agradezco a la administración por habernos apoyado a pintar las cortinas y ojalá podamos seguir más adelante con las fachadas. El centro de Villa Alemana es hermoso, pero no se veía bien con todas las cortinas rayadas”.

Victoria Gazmuri, alumna de Preuniversitario Municipal, participó como voluntaria en este operativo e indicó que “en clases los profesores nos mencionaron que se iba a hacer esta iniciativa de pintar este lugar tan bonito, así que me interesó y vine”.

Giancarlos Aguilar, de la Ferretería Aguilar, dijo que “me parece que el alcalde está haciendo un buen trabajo, está acá pintando, apoyando en esta labor para que la ciudad se vea más bonita. Nosotros como familia decidimos poner nuestro granito de arena para contribuir en esto”.

Luis Henríquez, vecino de la comuna, resaltó que “esto permite que la ciudad se vea más limpia, es bueno que hagan hincapié en esto y en la seguridad”. En tanto, Pamela Concha, agregó que “me encanta. Así era Villa Alemana antes, limpiecita, el centro es la imagen de nuestra comuna, estas iniciativas hacen que la gente se sienta mejor al venir al centro”.

Finalmente, Pablo Gillibrand, director de Desarrollo Comunitario, señaló que “estamos muy felices con este voluntariado realizado por la Municipalidad, donde junto a la Asociación del Comercio Establecido y la Cámara de Comercio de Villa Alemana estamos hermoseando primero las cortinas de los locales para después seguir con las fachadas. Hoy dimos el puntapié inicial acá afuera del MercadoMunicipal, pero el proyecto contempla pintar entre los ejes Blanco-Progreso y Avenida Valparaíso-Buenos Aires. Lo más importante es que el centro vuelva a verse bonito para mejorar el comercio y la sensación de seguridad de los vecinos”.

PURANOTICIA