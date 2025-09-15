Piñerismo de Valparaíso cierra filas con Matthei ante éxodo de figuras a candidatura de Kast: "Es la persona mejor preparada"

Un grupo de ex autoridades que formaron parte del Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera en la región de Valparaíso hizo pública una declaración en la que manifiesta su respaldo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

El documento –al que accedió Puranoticia.cl– tiene como objetivo primordial el reafirmar su compromiso con la carta de Chile Vamos y de la centro-derecha en su conjunto, en medio de un escenario político marcado por movimientos internos en el sector.

El pronunciamiento se conoce mientras varias figuras de la misma coalición han optado por alejarse de la candidatura oficial de la derecha tradicional para apoyar a José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano. Esta división ha generado un reordenamiento de apoyos en la antesala de la Elección Presidencial de noviembre.

Frente a este cuadro, los ex colaboradores del gobierno piñerista en la región de Valparaíso subrayaron su decisión de respaldar a Matthei como la opción que representa a Chile Vamos, destacando su compromiso con los principios de la centro-derecha y diferenciándose de quienes han decidido cruzar hacia la candidatura de Kast.

"Estamos convencidos de que Evelyn Matthei es la persona mejor preparada para conducir el país, no solo por su trayectoria, capacidad y carácter, sino también por la solidez y diversidad de los equipos que la acompañan”, expresaron.

En cuanto a la Quinta Región, los ex colaboradores de Sebastián Piñera, señalaron que "necesita más que nunca un liderazgo fuerte, capaz de sacarla del estancamiento al que ha sido llevada por años de administraciones ligadas a la izquierda".

Asimismo, indicaron que con Matthei la zona podrá “recuperar dinamismo, abrir nuevas oportunidades y proyectarse hacia el desarrollo que sus habitantes merecen”.

Los firmantes destacaron también la capacidad de la ex Alcaldesa y ex Ministra para combinar firmeza con apertura, convicciones con escucha y decisión con voluntad de construir acuerdos. "Ese es el camino que Chile necesita para superar la división, recuperar la confianza y abrir paso a una etapa de progreso compartido", dijeron.

Por último, aseveraron que "su idoneidad y experiencia son garantía de que las transformaciones que el país necesita se harán con responsabilidad, convicción y seriedad. Pero este proyecto no es solo personal: es colectivo. Nuestro llamado es claro: sumarse a este proyecto de futuro, con la confianza de que contamos con la mejor preparación, los mejores equipos y, sobre todo, la mejor candidata para liderar Chile".

Cabe hacer presente que entre las figuras firmantes de la declaración aparecen Carolina Corti, ex gobernadora de Marga Marga; María Angélica Silva, ex seremi de Gobierno; Evelyn Mansilla, ex seremi de Vivienda y Urbanismo; Iván Cisternas, ex gobernador de Quillota; María De Los Ángeles De La Paz, ex gobernadora de Valparaíso; entre muchas otras figuras políticas que detallaremos a continuación:

